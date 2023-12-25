航運股擱淺！陽明殺跌停 外資上周狂掃19.26萬張面套牢
日前葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海攻擊船隻，使得多家國際貨運公司宣布暫停行經紅海並繞道航線，造成運價上漲，貨櫃三雄上周股價也氣勢如虹，陽明因漲幅過大甚至被列為注意股，但美國號召盟國組成「護航聯盟」保衛商船，國際商船也表態恢復航線，使今（25）日貨櫃三雄通通臉綠，漲幅回吐，長榮終場跌7.18%，股價收在142元；陽明亮燈跌停，收在51.8元；萬海則跌9.31%至54.5元。
記者鄭妤安／台北報導
根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場總買進金額為5266.19億元，總賣出金額為4976.78億元，買超為289.41億元，買超陽明19.26萬張最多，另賣超華新10.14萬張最多。另統計自今年年初至12月22日止，外資總買進金額為20兆8131.06億元，總賣出金額為20兆6231.18億元，累計買超為1899.88億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆5201.25億元新台幣，占全體上市股票市值的40.42%，較12月15日的22兆5736.50億元新台幣，減少535.25億元。
個股部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司，第一名「陽明」，買進420210千股，賣出227637千股，買超192573千股；第二名「群創」，買進215918千股，賣出108950千股，買超106968千股；第三名，「廣達」買進116018千股，賣出53694千股，買超62324千股。
外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司，第一名「華新」，買進39497千股，賣出140876千股，賣超101379千股；第二名「正新」，買進14434千股，賣出101858千股，賣超87424千股；第三名「聯電」，買進86141千股，賣出154536千股，賣超68395千股。