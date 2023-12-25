聖誕快樂貼圖2023！LINE限時免費送15組貼圖、10張祝福圖片下載

屯京拉麵又漲！招牌口味12年間「從260漲到360」　客嘆：不超值了

▲知名連鎖拉麵品牌「屯京拉麵」即將漲價！今（25）日中午屯京拉麵官方粉絲團更新菜單，結果不少品項都有做出價格調整。（圖／翻攝自屯京拉麵官網）
▲知名連鎖拉麵品牌「屯京拉麵」即將漲價！今（25）日中午屯京拉麵官方粉絲團更新菜單，結果不少品項都有做出價格調整。（圖／翻攝自屯京拉麵官網）

記者潘毅／綜合報導

知名連鎖拉麵品牌「屯京拉麵」即將漲價！今（25）日中午屯京拉麵官方粉絲團更新菜單，結果不少品項都有做出價格調整，其中最具代表性的招牌「超值東京豚骨拉麵」又將從325元漲至360元，讓不少客人驚呼：「不超值了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
來自日本東京池袋的「屯京拉麵」，2011年時首度登陸台北，當時也掀起一陣拉麵旋風，目前全台已有9間分店，售價也隨著時間多次進行調整，最近一次是在2023年2月，最重要的招牌品項「超值東京豚骨拉麵」，從295漲到325元，正式突破300元大關。

今（25）日屯京拉麵官方也在臉書更新最新版菜單，結果能看到大多數品項皆上漲，拉麵類漲幅在30至55元間，招牌品項「超值東京豚骨拉麵」再從325元漲至360元。

▲今（25）日屯京拉麵官方也在臉書更新最新版菜單，結果能看到大多數品項皆上漲，拉麵類漲幅在30至55元間，招牌品項「超值東京豚骨拉麵」再從325元漲至360元。（圖／取自屯京拉麵臉書）
▲今（25）日屯京拉麵官方也在臉書更新最新版菜單，結果能看到大多數品項皆上漲，拉麵類漲幅在30至55元間，招牌品項「超值東京豚骨拉麵」再從325元漲至360元。（圖／取自屯京拉麵臉書）
消息曝光後，也讓不少拉麵迷驚呼「漲到360，根本不超值了」、「記得12年前剛來的時候，超值東京豚骨好像260，這幾年間真的萬物齊漲」。但也有人表示能接受，因為連日本國內的拉麵店也漲聲頻傳。

針對本次漲價，屯京拉麵尚未公告遠因，但在今年2月那波漲價時，官方粉專小編也曾留言吐苦水：「12年來我們被各個廠商漲價漲到自己也無語，相信您是明理的！尤其是在這疫情的3年當中，各式各樣的原物料上漲、敝司已竭力盡能與各廠商交涉價格了。小編也見證到通膨的厲害了。」


麥當勞連續6年漲價！12/20起8項主餐變貴、漲2.9%　大薯漲至66元

麥當勞今漲價「最多貴6元」！1＋1星級點降69元　頂呱呱買一送一

東京佛心拉麵「1碗22元」！暌違12年再開幕　老闆承諾永遠不漲價

松屋今起漲價！新菜單看多品項齊漲　麵屋武藏連三天「買一送一」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選