屯京拉麵又漲！招牌口味12年間「從260漲到360」 客嘆：不超值了
知名連鎖拉麵品牌「屯京拉麵」即將漲價！今（25）日中午屯京拉麵官方粉絲團更新菜單，結果不少品項都有做出價格調整，其中最具代表性的招牌「超值東京豚骨拉麵」又將從325元漲至360元，讓不少客人驚呼：「不超值了」。
記者潘毅／綜合報導
來自日本東京池袋的「屯京拉麵」，2011年時首度登陸台北，當時也掀起一陣拉麵旋風，目前全台已有9間分店，售價也隨著時間多次進行調整，最近一次是在2023年2月，最重要的招牌品項「超值東京豚骨拉麵」，從295漲到325元，正式突破300元大關。
今（25）日屯京拉麵官方也在臉書更新最新版菜單，結果能看到大多數品項皆上漲，拉麵類漲幅在30至55元間，招牌品項「超值東京豚骨拉麵」再從325元漲至360元。
消息曝光後，也讓不少拉麵迷驚呼「漲到360，根本不超值了」、「記得12年前剛來的時候，超值東京豚骨好像260，這幾年間真的萬物齊漲」。但也有人表示能接受，因為連日本國內的拉麵店也漲聲頻傳。
針對本次漲價，屯京拉麵尚未公告遠因，但在今年2月那波漲價時，官方粉專小編也曾留言吐苦水：「12年來我們被各個廠商漲價漲到自己也無語，相信您是明理的！尤其是在這疫情的3年當中，各式各樣的原物料上漲、敝司已竭力盡能與各廠商交涉價格了。小編也見證到通膨的厲害了。」