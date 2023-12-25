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牛排教父鄧有癸Ｘ美國奧勒岡州莓果季！3品牌齊推6新菜：酸甜誘人

▲牛排教父鄧有癸攜手美國奧勒岡州，打造「冬藏之莓」期間限定新菜，旗下3間餐廳，品嚐得到酸甜誘人的6道新品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲牛排教父鄧有癸攜手美國奧勒岡州，打造「冬藏之莓」期間限定新菜，旗下3間餐廳，品嚐得到酸甜誘人的6道新品。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

牛排教父鄧有癸攜手擁有「漿果之州」美名、以莓果聞名於世的美國奧勒岡州，打造「冬藏之莓」期間限定新菜，即日起至12月31日，於旗下台北「MUCHOYAKI」、新北林口「AMBER HILL」、高雄「Capstone Steakhouse」3間餐廳，品嚐得到酸甜誘人的前菜、主菜、甜點到飲品共6道新品。

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「奧勒岡州」於美國西北部，緊臨太平洋，得天獨厚的地理位置、氣候與肥沃土壤，盛產品質極佳的釀酒葡萄、桃子、櫻桃、蘋果、榛果及漿果，其中又以藍莓與蔓越莓最富盛名。美國奧勒岡州的蔓越莓產量佔美國年總產量第三、藍莓產量更暫居第二。不說你可能不知道，台灣市場上的冷凍莓果，就有一半以上來自奧勒岡州。

▲左起：奧勒岡州農業局協理 Jonathan Sandau、主廚鄧有癸合作愉快。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：奧勒岡州農業局協理 Jonathan Sandau、主廚鄧有癸合作愉快。（圖／記者蕭涵云攝）
疫後奧勒岡州農業局展開首次跨國餐廳合作，攜手牛排教父鄧有癸，於旗下3家餐廳台北「MUCHOYAKI」、新北林口「AMBER HILL」、高雄「Capstone Steakhouse」，打造以奧勒岡州的莓果為主角的前菜、主菜、甜點到飲品共6道新品。

▲與美國奧勒岡州莓果季合作的「冬藏之莓」期間限定新菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲與美國奧勒岡州莓果季合作的「冬藏之莓」期間限定新菜。（圖／記者蕭涵云攝）
莓果豐富沙拉」，先將雞胸肉以牛奶、蒜碎及鹽醃漬後，烤至五分熟、再經炭烤逼出雞肉香氣；搭配新鮮生菜、醃漬甜菜根與小番茄，撒上來自奧勒岡州的蔓越莓乾及醬汁、新鮮藍莓，以及帕達諾起司。建議濃郁酸香的莓果醬汁，可先倒入一半試試風味，再決定是否全加入這道清爽的開胃前菜。

▲「西班牙海鮮烤飯」880元，也使用來自來自奧勒岡州的珍寶蟹肉絲。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「西班牙海鮮烤飯」880元，也使用來自來自奧勒岡州的珍寶蟹肉絲。（圖／記者蕭涵云攝）
以雞骨、鮮蝦、蛤蜊熬煮出鮮味十足的高湯，加入炒香的西班牙米BOMBA、番紅花、番茄及甜椒，「西班牙海鮮烤飯」經大火熬煮，讓米粒吸飽湯汁後仍保有軟中帶硬口感。搭配來自奧勒岡州、肉質細嫩的珍寶蟹肉絲，及主廚特製蒜味美乃滋，鮮美澎湃、海味飽滿。

▲「YAKI 台灣究好豬排」880元，搭配莓果與蘋果。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「YAKI 台灣究好豬排」880元，搭配酸甜莓果與蘋果。（圖／記者蕭涵云攝）
主菜選用台灣頂級究好豬的帶骨里肌部位，先以直火煎烤、搭配以奶油糖烤過，再以乾煎誘發香氣的蘋果；最後淋上豬骨、白蘭地與奧勒岡州蔓越莓濃縮汁熬煮的酸甜醬，以酸甜蘋果與莓果香氣，襯托肉質紮實的「YAKI 台灣究好豬排」

▲左起：「莓果氣泡飲」150元、「藍莓黑醋栗奶昔」180元、「克拉芙緹」280元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「莓果氣泡飲」150元、「藍莓黑醋栗奶昔」180元、「克拉芙緹」280元。（圖／記者蕭涵云攝）
而甜點「克拉芙緹」靈感則來自起源於中法Limousin地區的經典家常甜品Clafoutis，將當地盛產的黑櫻桃改以奧勒岡州的藍莓與蔓越莓來演繹，糕體部分主廚以杏仁粉取代原本的麵粉，熱熱的剛出爐迸發出莓果酸香與淡雅堅果氣息，挖一口口感介於蛋糕與布丁之間的「克拉芙緹」，綿軟溫熱的甜蜜滋味在散發在嘴裡，充滿濃厚聖誕節的幸福氛圍。飲品則有藍莓、鮮乳、藍莓果泥與黑醋栗糖漿打成的濃郁「藍莓黑醋栗奶昔」，及清爽「莓果氣泡飲」可選。

▲TWG Tea聖誕茗茶套餐於TWG Tea台北101五樓精品沙龍供應販售，每套售價新台幣1750元（需加10%服務費）。（圖／TWG Tea提供）
▲TWG Tea聖誕茗茶套餐於TWG Tea台北101五樓精品沙龍供應販售，每套售價新台幣1750元（需加10%服務費）。（圖／TWG Tea提供）
而TWG Tea今年的「聖誕茗茶套餐」則呈現「北海道干貝」佐以生蠔乳沫與煙燻鯡魚卵、搭配皇家烏龍茶香調味的馬鈴薯與番紅花茴香，「紐西蘭高地和羊」搭配四季豆與香草奶油爐烤馬鈴薯、佐上紐約早餐茶調配的黑蒜迷迭香羊肉醬汁，餐後以法式伯爵茶結合巧克力奶餡佐栗子香緹蛋白霜，畫下完美句點。即日起至2024年1月1日供應。

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