「隆新高鐵」蓄勢待發 大馬首相安華：政府原則上同意重啓
連接吉隆坡與新加坡兩國的「隆新高鐵」停滯多時後，有望重啟。馬來西亞首相安華（Anwar bin Ibrahim）表示，馬來西亞政府原則上同意重啓「吉隆坡與新加坡高速鐵路」計劃。
國際中心楊雅婷／綜合報導
安華在首相與印刷媒體、電子媒體和網媒總編輯對話峰會上表示，目前隆新高鐵還要解決徵地問題，並且需要和新加坡政府討論高鐵路線的規劃。安華表示，當初政府不惜支付罰款，也要取消隆新高鐵的決策，令人無法理解。當時馬來西亞因財務問題被迫擱置隆新高鐵計劃，但如果繼續執行，除了可以想辦法降低成本，也可以找來民間企業參與。
2018年9月，當時馬來西亞的希望聯盟政府決定暫停隆新高鐵相關計劃，隨後又在同年12月重新啟動。2021年，國民聯盟政府再次取消這項計劃。馬來西亞也因為拒絕履行興建隆新高鐵，必須支付新加坡3億2000萬令吉（約21.5億台幣）的罰款。
隆新高鐵全長327.7公里，其中312公里在馬來西亞，15公里在新加坡，時速可達350公里，將大大減少吉隆坡與新加坡兩地之間的交通時間。新隆高鐵的開發，意味著吉隆坡至新山沿途西海岸停留站城市周邊地區的地價有望大幅上漲，並且增強周邊區域發展潛能，人口和商業活動將會向高鐵沿線靠攏。