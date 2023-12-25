陪伴林郁婷走過挫折、杭州亞運風光奪金　曾自強獲最佳傑出教練獎

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今年的最佳教練獎由杭州亞運女子拳擊57公斤金牌得主林郁婷教練曾自強拿下這個獎項，「常說沒有教練就沒有選手，但我覺得沒有選手就沒有教練，我要謝謝林郁婷的堅持。2023年杭州亞運我們締造新的里程碑，感謝政府的用心與支持，獲得這個獎像是承擔另一個重責大任的開始，希望我明年還機會來到這裡。」
林郁婷前年於東京奧運爆冷在首輪一戰出局，今年世錦賽她拿下銅牌，卻在頒獎典禮前被告知因性別檢測異常，獎牌遭到取消。不過她在今年亞運克服這些陰霾，奪下金牌。除了她自己的努力之外，教練曾自強的協助也很重要。
談到東奧後林郁婷面對的挫折和低潮，曾自強表示教練能做得只有陪伴，「郁婷備受矚目，我們教練就是不斷地把他訓練得更好。她在這個階段就是每天都挑戰自我，期待巴黎能為她在獲得一面金牌。」
「那段時間真的蠻辛苦的，在言論自由的國度，每個人都有他們自己的想法，那我就是告訴郁婷『選手要自己去學會釋懷』，去想那些也於事無補，不如把精力放在訓練上。那很高興她在這場比賽表現非常出色，讓人看到她努力的成果。」曾自強如此說道。
曾自強回首性別檢測爭議的那段時期，選手和團隊承受很大的壓力，他和林郁婷開誠佈公地討論了許多，「每個話題都很隱私，連男女之間都不容易談論到的話題，也陪她去做相關的檢測，因為我必須了解是什麼狀況，評估可不可以參賽、訓練上的變化等等。其實也不能和選手反應太多，所以這方面很感謝我的太太，回家聽我抱怨。」
而林郁婷也祝賀教練3次入圍總算得獎，「在我心目中他一直就是最佳教練，沒有其他人。出事情都是他擋在我前面。」