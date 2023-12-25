高雄在地企業挺交安！高雄市區監理所辦高屏澎東機車上駕訓抽獎

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高雄市區監理所所長劉育麟表示，高雄市在地企業光陽工業公司秉持著安全無價的堅持，多年來深耕交通安全推廣領域，為了讓更多民眾認識考機車駕照，先上駕訓班訓練的重要性，該公司公益贊助機車駕訓學費補助及影片的拍攝費用、推廣微型電動二輪車納管政策，並捐贈高雄市警務人員巡邏電動機車，以提升服務量能。
劉育麟說，高雄市區監理所為感念光陽公司的無私奉獻，今(112)年推薦光陽工業公司參加全國金安獎選拔活動，榮獲全國金安獎企業團體貢獻獎的殊榮，接受表揚。
在機車上駕訓抽萬元禮券活動中，首先由光陽工業公司執行長柯俊斌抽出Airpods 1名、iPad 1名及Apple Watch 2名等大獎，緊接著由高雄市區監理所所長劉育麟及高雄區監理所所長李瑞銘抽出1萬元、5千元、2千元、1千元獎項共16名，最後是7-11商品卡50名，非常幸運的，由高雄市區監理所轄管凱旋駕訓班、南昌駕訓班的4位學員獲得iPad 1台、Apple Watch 2支及1萬元禮券，獲獎名單將同步公布於監理所官網。
劉育麟並說，機車駕訓觀念已逐漸深入民眾心中，今年高雄市區有多達2261人報名參訓，而抽出的70名學員，都是考取駕照後至抽獎前保持零違規的優良騎士，安全駕駛的榜樣，在在印證了公路局統計，經過機車駕訓班訓練較未受訓者，違規風險降低56%，肇事風險降低35%，而今年度反應熱烈的駕訓補助1300元，挾帶著高人氣，113年也將繼續提供參加機車駕訓班的補助，繼續嘉惠高雄在地民眾。
高雄區監理所所長李瑞銘指出，根據交通部道路交通安全督導委員會統計，民國111年全國機車車禍事故計約有39萬件，死亡人數將近1954人，18至24歲年輕機車事故件數10萬5000餘件，佔總事故26.9%，且均與駕駛人疏忽、缺乏防禦駕駛及遵守交通安全觀念相關，因此，推動機車駕訓對增進道路交通安全，實為當務之急，以養成機車駕駛人遵守交通規則及防禦駕駛的觀念，共維交通安全。