耶誕節也不能慶祝？中國多地傳禁過節　王滬寧敦促「從嚴治教」

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除了東莞這間學校之外，在哈爾濱市勝利小學也發出倡議書，要求學生「堅定文化自信」，拒絕過洋人節；另外，深圳一間物業公司也發出倡議，要求商戶不準出售聖誕節及平安夜相關的禮物、賀卡、平安果，也不準商戶在商場、店鋪內懸掛節日裝飾物品。
山東濟南、福建平潭縣平原鎮中心幼兒園發出關於「尊重文化傳統拒絕過聖誕節」倡議書，內容與其他地區大同小異，只過耶誕節是嚴重文化入侵，提倡對中國傳統文化要堅定文化自信。
廣東佛山一家庭教會牧師陳先生接受《自由亞洲電台》採訪時表示，當地派出所對於教會越來越嚴厲，參加家庭聚會的人數正在逐年減少，「不同程度，他們在不同地區，每一個地方的情況不一樣。地方警察對教會的迫害程度不一樣、手段不一樣。廣東、福建、浙江比內地還是少一點，內地還是很黑的。」
對此，有網友表示，元旦也是西方傳入中國，母親節也是，勞動節也是，甚至連公曆年號都是外國人發明的，西裝也是外來的服裝，「你抵制西裝啊，抵制日本人發明的二維碼、抵制晶片啊。」
北京聖愛團契教會長老徐永海對部分地區禁止過耶誕節感到難過。他向《自由亞洲電台》表示，「我聽山東的一個弟兄跟我說，如果你叫家庭教會，當地有關部門就會找你，他們家庭教會都不能公開聚會了，真的變成地下教會了。回到八十年代初期了。」
徐永海對於中國家庭教會前景感到擔憂，「最近這段時間，教會信仰的空間進一步縮小，疫情前，很多教會能夠幾百人或數千人在一起聚會。疫情後，很多教會恢復不了，都成了小組聚會。」
中國基督教第11次代表會議20至21日在北京舉行。據《新華社》報導，王滬寧會見基督教全國兩會（中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協會）新老領導班子成員時，公開要求中國基督教界學習貫徹習近平思想和二十大精神，堅持「從嚴治教」與「基督教中國化方向」。廣東一家庭教會信徒李先生指出，所謂「基督教中國化」就是教會必須接受共產黨監督，「他們現在主要是打擊家庭教會，因為家庭教會完全不受他們控制。他們肯定是想家庭教會在政府那裡登記，在教會中建立中共黨支部，信眾的奉獻交給國家，牧師由政府任命和控制。」
報導指出，數十年來，中國各級政府對教會的干預越來越多，不過《自由亞洲電台》記者在網路上未見官方限制民眾過耶誕節的呼籲。
在微博有網友抵制耶誕節，另外有網友引述中國外交部發言人毛寧說法「中國沒有平安夜，只有長津湖戰役勝利73週年」。不過在中國外交部網站沒有看到上述內容。《環球日報》前總編輯胡錫進週一發文說，三大央媒昨天（平安夜）並沒有做這樣的聯繫，昨天帶頭喊這個口號的是幾個對輿論並不熟悉的專業機構帳號。他還表示，用長津湖戰役勝利壓平安夜，挑起對立情緒，不符合國家宗教政策。