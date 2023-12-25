稱凱旋苑漲學生「買命錢」　林俊憲：賺這種錢有沒有良心？

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林俊憲解釋，凱旋苑租客幾乎全都是文化大學學生，而文大位於陽明山的半山腰上，只有一條仰德大道通往山下，不是從捷運坐40分鐘的公車上山，就是得自己騎車。而仰德大道是台北有名的「死亡公路」，山路急彎事故頻傳，塞車都只是小事，重點是「危險」，所以文大生甚至家長，無論如何都盡可能想租在學校周邊，免去上下山危險和辛苦。
林俊憲說，所以學生們真的有選擇嗎？特殊的地理環境，導致學生們只能在冒著危險通勤與侯友宜的「剝皮寮」之間二選一，請侯友宜拿出凱旋苑的出租數字，是否永遠都接近滿租？難道以為是房間豪華大家搶租嗎？其實學生是買安全，「提高的不是租金，而是他們的『買命錢』。」
林俊憲指出，侯友宜想把漲租推給代管業者也很可笑，因為5年前爆料大群館租約的正是他，自己記得很清楚，上面就已經寫了每年「應」調漲5%，這種坐地起價剝削學生的行為，早在侯友宜自己與文大簽約的時期就開始，現在頂多是更誇張而已。
林俊憲表示，出租房屋給學生住，本來可以是好事一樁，今天凱旋苑在市中心地點，要怎麼漲沒人會有意見，那就真的是市場機制，多的是選擇。但凱旋苑敢調高租金，前提來自於可讓學生免於交通危險，而非內部設備有多豪華，「連這種錢都在賺，有沒有一點良心？」
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