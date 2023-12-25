新北國中生遭美工刀割喉！疑午休喧譁起爭執　校方：盼外界集氣

稱凱旋苑漲學生「買命錢」　林俊憲：賺這種錢有沒有良心？

▲侯友宜的文化大學凱旋苑挨批坑殺學生，林俊憲批評凱旋苑漲得是學生「買命錢」。（圖／記者陳明中攝）
▲侯友宜的文化大學凱旋苑挨批坑殺學生，林俊憲批評凱旋苑漲得是學生「買命錢」。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

選舉倒數19天，在野黨猛攻民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建疑雲，而國民黨總統候選人侯友宜的凱旋苑也抨擊租金過高，副總統候選人趙少康則回應「貴就別租」。對此民進黨立委林俊憲今（25）日表示，凱旋苑敢調高租金的前提來自於可讓學生免於交通危險，而非內部設備有多豪華，「連這種錢都在賺，有沒有一點良心？」

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林俊憲表示，最近侯友宜「剝皮寮宿舍」凱旋苑又引起討論，連「不爽不要租」言論都出來了，他倒想反問學生們真的有選擇嗎？並稱自己5年前踢爆侯友宜的大群館，後來才改名為凱旋苑，因此對附近有些了解，解釋過後就可以知道，這種坐地起價的行為有多惡質。

林俊憲解釋，凱旋苑租客幾乎全都是文化大學學生，而文大位於陽明山的半山腰上，只有一條仰德大道通往山下，不是從捷運坐40分鐘的公車上山，就是得自己騎車。而仰德大道是台北有名的「死亡公路」，山路急彎事故頻傳，塞車都只是小事，重點是「危險」，所以文大生甚至家長，無論如何都盡可能想租在學校周邊，免去上下山危險和辛苦。

林俊憲說，所以學生們真的有選擇嗎？特殊的地理環境，導致學生們只能在冒著危險通勤與侯友宜的「剝皮寮」之間二選一，請侯友宜拿出凱旋苑的出租數字，是否永遠都接近滿租？難道以為是房間豪華大家搶租嗎？其實學生是買安全，「提高的不是租金，而是他們的『買命錢』。」

林俊憲指出，侯友宜想把漲租推給代管業者也很可笑，因為5年前爆料大群館租約的正是他，自己記得很清楚，上面就已經寫了每年「應」調漲5%，這種坐地起價剝削學生的行為，早在侯友宜自己與文大簽約的時期就開始，現在頂多是更誇張而已。

林俊憲表示，出租房屋給學生住，本來可以是好事一樁，今天凱旋苑在市中心地點，要怎麼漲沒人會有意見，那就真的是市場機制，多的是選擇。但凱旋苑敢調高租金，前提來自於可讓學生免於交通危險，而非內部設備有多豪華，「連這種錢都在賺，有沒有一點良心？」

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