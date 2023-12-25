新北市國中爆割頸案！醫籲注意事件後創傷　家長注意急性壓力表現

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏指出，面對這類校園事件，根據以往的個案回溯經驗，對於個案本身與周邊同學的心理衝擊都是很大的，因為學校對於學生來說，應該是保護性環境、要是一個安全的地方，卻出現意料外的衝突事件，容易產生創傷後壓力症候群、急性壓力症候群等。
📍事發後一個月是關鍵期
因此，李俊宏說，在此類校園事件後，校方通常會安排輔導老師等，採用入班輔導的方式觀察一個月的時間，並針對事件向同學說明經過、始末，有技巧性的讓學生了解「發生了什麼事」，但又不至於造成學生的創傷被喚醒、產生另一波的心理衝擊。
就這次個案來說，李俊宏表示，這起案件有殺傷人命可能性，創傷後壓力症候群與急性壓力症候群的發生比例會被拉高，但依據個案對於事件的涉入程度會有差異，比例並不一定，但創傷後壓力症候群發生可能性可能落在8到20%左右，不過一切取決於當下情境、狀況。
李俊宏強調，如果遭劃傷的受害人能夠存活下來，務必特別注意其心理上的衝擊，至於其他同學，若事件前就已經有過心理創傷經驗，或是憂鬱、焦慮等情況，衍伸成創傷後壓力症候群的機會會更高，另與受害者、加害者關係近的，有時候會出現替代性創傷情況。
📍家長留心學生創傷警示症狀
事件發生後，有些學生可能會出現創傷後壓力症候群或急性壓力症候群的警示症狀。李俊宏說明，受影響學生可能會出現情緒方面的影響、對外在事物麻木、人在魂不在、做惡夢、睡眠品質不良、在學校坐立難安、白天過度警覺等情況，若持續一週以上，就有可能是創傷後壓力症候群的警訊。
此外，李俊宏表示，受到衝擊的學生也可能會出現「對現實的自我認知改變」的情況，當創傷情況太過嚴重，大腦會啟動保護機制、阻斷外在連結，也因此導致對於環境的感知能力受到影響，更嚴重的情況下，還可能會出現失憶的表現。
李俊宏提醒，除了學校端的處置外，同學的家長回家後也要稍微觀察孩子有沒有出現前述急性壓力情況，與不用擔心送到精神科就診後會有健保紀錄，可以先做評估、有些急性壓力症候群的表現，通過心理治療就可以處理。