NBA／回憶收過最棒的聖誕節禮物！Brunson曝Kobe曾親自贈戰靴給他
美國職籃NBA「聖誕大戰」將於台灣時間明(26)日上午1點陸續登場，將上演多場精采對決，包含了湖人與塞爾提克的「世仇對決」、還有公鹿對尼克、勇士對金塊、76人對熱火、獨行俠對太陽等賽事。由於聖誕節是美國重要的節日，是家人團聚時刻，聖誕節的每場比賽格外受矚目，也將在全美進行直播。
記者吳政紘、實習記者陳品翔/綜合報導
NBA「聖誕大餐」首場比賽將在台灣時間明凌晨1時開打，紐約尼克將在主場迎戰密爾瓦基公鹿，兩隊目前戰績都在東區前段班，公鹿22勝7敗暫居東區第2，僅落後第1的塞爾提克半場勝差，尼克16勝12敗則在東區暫居第6位置。
而尼克主將Jalen Brunson也在今日接受美媒訪問，提及自己收到過最棒的聖誕節禮物是什麼， Brunson回答到是湖人已故球星「黑曼巴」Kobe Bryant，親自贈送他的一雙籃球鞋。「2014年的聖誕節，湖人在芝加哥對陣公牛，Kobe那一場並沒有出戰，但是我得到了他的聖誕戰靴，是一雙Kobe9代。」Jalen Brunson說到。
2022年休賽季，Jalen Brunson以4年1.04億美元價碼與尼克達成共識，從獨行俠正式轉戰尼克。本賽季Brunson上場35.5分鐘內，場均貢獻25.6分、4.0籃板、5.9助攻，與前鋒Julius Randle逐漸扛起尼克進攻箭頭，今年尼克是否能夠在東區威脅到強權塞爾提克、76人、熱火等隊，紐約球迷也殷切期盼。
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