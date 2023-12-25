《嗨！營業中3》少庹宗康、炎亞綸 注新血郭泓志收視仍創佳績！
由好看娛樂製作發行《嗨！營業中》第3季上周六首播，儘管這集沒有過去靈魂人物庹宗康，炎亞綸也確定不會現身，但收視仍有1.77勇奪周末冠軍，25-34歲有效收視更高達2.10成績相當驚人。郭泓志、姚元浩、莎莎、張立東化身航海王在波濤洶湧的大海船上備餐，天還未亮就開始工作，艱難任務飆出高收視，眾人也相當感動。
記者黃盈容/綜合報導
《嗨！營業中》第3季不在固定場所開店，主題升級為「移動營業」，考驗主持人的靈活性和應變能力，姚元浩得知收視佳績感性說：「謝謝一直支持《營業中》的粉絲朋友們，辛苦了所有的工作人員，我的夥伴們繼續努力，讓大小朋友們星期六永遠不無聊。」
莎莎聽聞喜訊也開心說：「大家久等了，謝謝你們用收視率傳達你們對我們的愛，接下來六人合體後會更猛，我自己也超級期待看到每一集的播出。錄製之前都很焦慮因為不知道會接獲什麼任務，辛苦每一次錄影都要跟我們諜對諜的工作夥伴，很開心可以再次參與這一季的挑戰。」
第1季當客人現在到第3季總算升職為正式員工的張立東開心表示：「自己看完都想趕快到下一集，我們每集被騙去和想辦法面對每次的難題，變成大家禮拜六的固定行程。」吳映潔則說：「希望我們帶給大家溫暖快樂。」
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