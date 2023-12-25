吸引力下滑？韓國「赴中留學」人數暴跌8成　分析：疫情是轉捩點

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《韓聯社》指出，從韓國教育部統計數據來看，從開始統計以來每年選擇前往中國留學的韓國學生皆陸續呈現上漲趨勢，直到2017年更是突破7萬人大關，但到了2018年赴中留學的韓國學生人口開始下跌至6萬3827人，並連續6年呈現急遽下滑趨勢，今年赴中留學人數更比開始統計的2001年（1萬6372人）還要少。
報導提到，在今年韓國所有海外留學生當中，選擇前往中國的人數只占12.9%，這是繼2004年的12.6%之後的新低，也同樣展現了在韓國社會「選擇前往中國」接受高等教育或學習中文的人數出現明顯下滑。
文內引述韓國龍仁大學中文學系教授朴勝贊的說法稱，這6年當中「新冠疫情」的爆發成為重要轉捩點，在全球爆發新冠疫情時，不少校園以線上課程取代實體授課，而原先在中國留學的韓國留學生也返回國內，「從此之後，他們卻失去了再度回到中國聽課的理由。」
朴勝贊教授表示，北京政府在疫情爆發時選擇嚴格執行清零防疫政策，不僅限制居民出入，同時也讓韓國民眾赴中留學的意願降低，「美國前往中國的留學生數，也是正在大幅下跌」，同時，中國近年經濟成長趨緩、外國人遭當局逮捕與地緣政治因素等也影響了韓國社會對於中國的態度，「因為對中國的反感與不信任日益加劇，如今（韓國）已不再盛行前往中國留學。」
事實上，曾在中國多年的澳籍華裔記者成蕾就因被當局關押逾3年，加深中澳之間的齟齬，直到近期才被釋放的她受訪時也提醒想去中國的澳洲民眾不應太「天真」，應注意觸犯中國國安法律的風險，同時也建議，「如果想要提高中文水準，可以前往台灣。」