俄羅斯首輛電動車問世了！被命名為「Amber」 迅速獲封世界最醜
近10年來受到特斯拉（Tesla）影響，各國大車廠不想落居人後，紛紛投入大量資金研發電動車。近期俄羅斯也終於推出了首輛純電動力源國產原型車，被命名為「Amber」，但其外觀照曝光後，卻立刻獲封為「世界最醜」電動車，大批車迷幽默表示：「造型太前衛」。
記者潘毅／綜合報導
綜合外國媒體報導，俄羅斯莫斯科理工大學（Moscow Polytechnic University）近期公布了俄羅斯首輛純電原型車「Amber」，更標榜從車頭到車尾，皆採用純俄製的零組件，並預計將從2025年開始，交由車廠Avtotor進行量產。
消息曝光後，全世界車迷所關注的，不是俄羅斯想要炫耀的技術力，而是「Amber」極度前衛的外觀，首先是車頭部分，整體看起來就像是一張沒有精神的人臉「^U^」，也有人認為就是深海魚一樣，線條相當不明顯，車身部分則是採用簡約設計，總合來說，造型實在過於前衛，不符合目前市場上的審美。
隨著輿論持續發酵，俄羅斯的電動車「Amber」還沒正式生產，就被封為「世界最醜電動車」，不過也有一派人認為，還沒正式生產前，都還有進步的可能性，且偏向可愛風Amber，也很適合都會女性操駕。