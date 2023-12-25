夏于喬偽單身平安夜狂歡不敢講！1個月沒見到老公 不穿等他回家
夏于喬、林思宇（宇宙）今（25）日一同擔任複合式髮廊品牌「斯朵利」一日店長，在人人都在慶祝的今天，夏于喬只有孤單聖誕節能過，因為導演老公林書宇正在美國工作，他們已經有1個月沒見了，但認為老公一個人在他鄉很可憐，所以自己去黑皮都不敢講，林書宇問她交換禮物玩得如何「 我說還好啦！」林思宇本來建議可以dress code等老公歸國，她笑說：「不穿可能比較開心。」
記者蔡依庭／新北報導
夏于喬很不避諱分享和老公林書宇愛得有多甜蜜，現在老公在美國，她說：「每天視訊，但因為時差的關係，白天視訊以外，晚上我會等到他睡醒，視訊完再去睡，這樣一天見他兩次！」像這樣甜死人的發言，真的只有夏于喬講得出口。
今天就是聖誕節，她表示已經過了晚上必須趴踢的年紀，「安逸地在家裹好棉被，因為現在出去一定很冷。」不過她還是有去玩交換禮物，她抽到超爛的虎年紅包，傻爆眼：「紅包打開上面一堆老虎、還有虎年行大運的字，這要12年後才可以送出去耶！」
她的交換禮物分天堂與地獄，「我準備爛禮物是水壺，可以沖茶跟泡咖啡的那種，因為平常自己家裡有用，多了一個沒有用擺在家，我還怕覺得誠意不夠加送金馬60小電鍋擺飾 ，那可以放鑰匙放零錢，很棒有紀念價值，抽到的人很開心，殊不知我抽到虎年紅包袋。」
在如此需要團聚溫馨的節日，她想到老公一人在美國就惆悵，「老公今天很可憐！因為美國聖誕節都是family day ，他不好意思去人家的家裡，所以他一個人去吃聖誕大餐、一個人訂了高級餐廳、一個人去餐廳、一個人去海邊、一個人去看電影，我都不敢跟他說，我昨天交換聖誕禮物有多開心。」不過再過幾天，林書宇跨年就會回家，「至少跨年要一起！」
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