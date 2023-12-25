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智冠經營權之爭延燒！小股東向證期局陳情：希望主管機關嚴格把關

▲遊戲通路大廠智冠經營權之爭事件持續延燒，今（25）日更有小股東前往證期局陳情抗議。（圖／讀者提供）
▲遊戲通路大廠智冠經營權之爭事件持續延燒，今（25）日更有小股東前往證期局陳情抗議。（圖／讀者提供）

記者潘毅／綜合報導

遊戲通路大廠智冠經營權之爭事件持續延燒，上週四智冠（5478）宣布與榮剛（5009）透過股份交換方式結盟合作，大股東網銀國際也質疑，這項合作有損所有股東權益。今（25）日更有一群小股東前往證期局陳情抗議，認為本次「換股比例嚴重低估智冠公司股票市值」。

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本次智冠與榮剛換股結盟後，有智冠小股東認為，換股比例嚴重低估智冠股票市值，且目的與預期效益不明，認為嚴重損及股東權益，並委託律師於今天向金管會證期局遞交陳情函，希望主管機關嚴格把關、駁回股份交換的申報。

智冠與台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛於21日，宣布以股份交換方式深化雙方策略合作關係，被外界解讀是為了鞏固經營權。大股東網銀國際也立即發出聲明，強調智冠拒絕與網銀國際相同產業別的長期股東合作，卻與不同產業別的公司股權交換，是否產生綜效令人質疑，且是否涉及個人私權爭奪，大眾自有公評。在換股價差部分，則認為損害股東權益，是否涉及不法情事，相關單位應該詳查。

智冠則於今（25）日發出聲明強調，與榮剛公司的換股案，雙方議定閉鎖3年，雙方持股在3年內都沒有流動性，因此評價上要審視長期合理區間的均價，不應用近期不正常股價的上漲聲稱所謂53億元換32億元，更指出榮剛近期已轉型發展休閒育樂，雙方合作合理。

為此，網銀國際再度發出4點聲明：

1、股權交換一案，智冠公司所稱3年閉鎖期等語，並無載明罰則，此舉有違合約精神，無法產生實質閉鎖效果。智冠市值53億換取榮剛市值32億的股權，也確實是當下的客觀事實。

2、榮剛公司在其鋼鐵本業上，的確有其成就。但硬把鋼鐵跟點數結合，透過文字虛構未來願景太牽強。無法提出有效的預估綜效數據，單憑空泛文字，並無法說服智冠眾多股東。

3、至於智冠公司所稱無意進入博弈產業，但博弈遊戲乃為遊戲產業一環，智冠點卡介接了眾多的博弈遊戲，智冠旗下子公司也研發多款博弈遊戲，國內很多遊戲廠更是積極的進軍這塊廣大的國際市場，並且取得很好成績。也請智冠公司尊重自己本身的業務以及在這產業打拼的夥伴們，勿以錯假資訊誤導社會大眾。

4、網銀國際為智冠的股東之一，在此再次重申，基於對所有股東在董事會的負責，本公司反對智冠與榮剛的股權交換。也請金管會與櫃買中心，詳查此案，勿讓股權交換淪為少數股權人士操縱股價與控制董事會的工具。

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