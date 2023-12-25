全球科技業26萬人失業！日均714人丟飯碗 這巨頭裁員人數太震撼
美國科技業從2022年下半年開始掀起大規模裁員潮，直至今日仍持續擴散，科技圈離職統計網站「Layoffs.fyi」最新統計顯示，全球1178家科技公司共計已累計裁員26萬771人，平均今年每一天都有超過714人失業，其中，Google作為科技巨頭，竟淪為這波裁員潮裁員人數最多的公司，裁了總體全球員工數的6%，共1.2萬人。
記者鄭妤安／台北報導
另外，微軟、Meta皆裁約1萬人，亞馬遜（Amazon）有9000人丟飯碗，Ericsson遭裁員人數也達8500人。記憶體大廠美光（Micron）繼去年底宣布裁員10％人力、約5000人後，一整年陸陸續續都有裁員消息傳出，今年裁員幅度為15%，約有7200人沒了工作。晶片廠英特爾今年也經歷5波裁員，加州研發中心一路原先裁逾5000名員工，至今數字仍不斷增加，明年將持續祭出撙節措施。
綜合外媒報導，Google廣告銷售部門高層近日宣布，計劃將重組約3萬名員工的廣告銷售團隊，推估公司盼藉由重組，加大投資AI人工智慧相關領域，後續也有多個部門進行調整及小規模的裁員計畫，不排除裁員的可能性，Google至今仍尚未發表評論。