政大教授周俊宇病逝！享年43歲 校方悲慟：他教學認真、關懷弱勢
國立政治大學台灣史研究所發文證實，該系助理教授周俊宇於今（25日）上午在醫院因病辭世，享年43歲。校方指出，周俊宇不僅是政大台史所第一屆碩士班優秀學生，更在學術領域有卓越貢獻，且教學態度認真親切、待人真誠，其逝世消息令全所師生深感悲痛。
記者李琦瑋／台北報導
政大台史所指出，周俊宇是該所第一屆碩士班學生，在學成績優異，獲得中央研究院台灣史研究所訪問學員獎助。2008年碩士畢業，論文獲國史館獎助，以《黨國與象徵：中華民國國定節日的歷史》(2013)出版專書。服完兵役後赴日本留學，2020年以〈支那民族性というまなざし－日本の植民地統治と台湾人認識〉取得東京大學博士學位，旋即於2021年返台於該所任教。
政大台史所表示，周俊宇認真親切的教學態度，深受同學喜愛，並以語言專長翻譯多本日文重要學術著作，溝通台日認識。今年並以「親華派在日台人學者吳主惠的思想與時代（1907-1994）」，得到國科會3年期專題研究計畫補助，正欲開展新一階段的學術生涯。
政大台史所提到，周俊宇待人真誠，熱心公共事務，平日對各種社會弱勢及公眾議題多有關心，也熱愛家人及學校。該所深以周俊宇的學術專業及待人處事為榮，亦深深惋惜年輕新秀的隕落。願周俊宇安心休息，家人節哀順變。