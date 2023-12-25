鄭運鵬送「尤達寶寶」稱像兒時　蔡英文：請大家評評理

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蔡英文說，台灣有許多模型愛好者用專業和熱情讓世界看見台灣，今年4月在匈牙利舉辦的模型大賽就吸引全球近2000位好手同場較勁，台灣選手也獲得4金3銀的好成績，真的很不簡單，認為無論是參加比賽，或與外國朋友進行技術交流，模型愛好者都為台灣做了很好的國民外交，透過共同興趣拉近台灣和世界的距離。
蔡英文指出，鄭運鵬很喜歡模型，而一位喜歡模型的民意代表，對於國家跟城市而言有著重要的意義，說明桃園是一座很年輕的城市，人口成長速度快，需要一個關心年輕人、了解年輕人的民意代表，讓城市繼續進步，而喜歡模型也代表有創意，擘劃城市發展時非常需要透過創意解決問題、帶來生機，為城市帶來不一樣的發展潛能，鄭運鵬就具備這樣的特質。
蔡英文說，從戶外看板到個人社群，鄭運鵬都透過創意來與人民溝通複雜的政治議題，喜歡模型的朋友一向都很有向心力，希望大家可以發揮自己的影響力，讓好的立委連任，讓鄭運鵬留在立法院繼續為大家發聲，也希望模型產業能成為台灣新的亮點。
而鄭運鵬奉送蔡英文「尤達寶寶」，稱長得像總統小時候，蔡英文則在社群媒體發文，請大家評評理，「有像嗎？我覺得不是很像」。
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