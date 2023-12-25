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鄭運鵬送「尤達寶寶」稱像兒時　蔡英文：請大家評評理

▲鄭運鵬奉送「尤達娃娃」認為像蔡英文小時候，蔡英文在社群媒體發文要大家評評理。（圖／翻攝自蔡英文instagram）
▲鄭運鵬奉送「尤達娃娃」認為像蔡英文小時候，蔡英文在社群媒體發文要大家評評理。（圖／翻攝自蔡英文instagram）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今（24）日與行政院副院長鄭文燦、立委鄭運鵬一同出席「台灣模型嗜好發展協會成立大會暨RF評審作品聯展」，為大會進行啟動儀式，協會致贈小貓模型及RF國際賽年鑑、阿帕契直昇機海報，蔡英文也參觀世界冠軍作品，並體驗機器人實作，而鄭運鵬則送上「尤達寶寶」，稱長得像總統小時候，蔡英文則在社群媒體上發文，「請大家評評理，有像嗎？」

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蔡英文致詞表示，能和許多台灣模型愛好者集聚一堂，對她來說是很特別的體驗，模型是一門技術、一項專業，更是消費產業的一部分，擁有龐大的商機，在日本、歐美國家，模型已經成為日常休閒的一部分，也是各種經典IP的代表性商品。

蔡英文說，台灣有許多模型愛好者用專業和熱情讓世界看見台灣，今年4月在匈牙利舉辦的模型大賽就吸引全球近2000位好手同場較勁，台灣選手也獲得4金3銀的好成績，真的很不簡單，認為無論是參加比賽，或與外國朋友進行技術交流，模型愛好者都為台灣做了很好的國民外交，透過共同興趣拉近台灣和世界的距離。

蔡英文指出，鄭運鵬很喜歡模型，而一位喜歡模型的民意代表，對於國家跟城市而言有著重要的意義，說明桃園是一座很年輕的城市，人口成長速度快，需要一個關心年輕人、了解年輕人的民意代表，讓城市繼續進步，而喜歡模型也代表有創意，擘劃城市發展時非常需要透過創意解決問題、帶來生機，為城市帶來不一樣的發展潛能，鄭運鵬就具備這樣的特質。

蔡英文說，從戶外看板到個人社群，鄭運鵬都透過創意來與人民溝通複雜的政治議題，喜歡模型的朋友一向都很有向心力，希望大家可以發揮自己的影響力，讓好的立委連任，讓鄭運鵬留在立法院繼續為大家發聲，也希望模型產業能成為台灣新的亮點。

而鄭運鵬奉送蔡英文「尤達寶寶」，稱長得像總統小時候，蔡英文則在社群媒體發文，請大家評評理，「有像嗎？我覺得不是很像」。

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