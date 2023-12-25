拳擊／林郁婷複製杭州亞運「金牌模式」　明年一月赴韓國移地訓練

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雖然未能獲獎，不過林郁婷大方的表示自己其實更想看到學姊連珍羚獲獎，因為對方的故事真的很激勵自己，「特別是她說過：『就算全世界不相信你，你要要相信自己』，真的讓我很觸動。」
林郁婷說，連珍羚的故事和自己很像，都是歷經挫折和低潮，最終在今年杭州亞運上一舉完成摘金夢想，她還自嘲笑說：「我們連奧運出局都是同一天！」因此對方摘下這個獎，自己更能感同身上，私心希望這位柔道好手能夠拿獎，直言對方一直是自己的榜樣。
至於對巴黎奧運的備戰狀況，林郁婷表示明年一月會先到韓國進行移地訓練，那邊會舉辦一個多國的訓練營，還會有一些友誼賽，在那裏提升自己還可以再加強的部份。另外也會前往烏茲別克訓練，與今年杭州亞運的計畫大同小異，也希望能把「金牌模式」複製到巴黎奧運。
林郁婷說，奧運資格現在已經拿到了，所以現在團隊將重心擺在訓練、維持狀態為主，不過還是會透過幾場比賽保持比賽感覺，「畢竟上次在東京奧運就是少了這方面的經驗，這次要記取教訓從頭再來。」
林郁婷前年於東京奧運爆冷在首輪一戰出局，今年世錦賽她拿下銅牌，卻在頒獎典禮前被告知因性別檢測異常，獎牌遭到取消。面對這些挫折，她今年用拳頭擊碎質疑，在杭州亞運女子拳擊57公斤級奪下金牌。