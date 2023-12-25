公然侮辱爭議今辯論　最高院法官質疑講實話也要被國家刑罰？

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法務部檢察司長郭永發認為，名譽權與言論自由應受不分軒輊保障，但侮辱言論對於言論自由市場保障之功能並無助益，屬低價值言論；仗著躲在螢幕後方公開侮辱人，致遭受網路霸凌者走上絕路，難道不應遏止？難道加害者也屬言論保障的對象？如果追查不到發文者就放棄制裁，此為執法與審判機關應採取的立場嗎？另從國外立法例，法務部說，日本、德國、瑞士、韓國都有相關規定，主張公然侮辱罪合憲，處罰範圍不應予以限縮。
大法官詹森林疑惑，聲請人及法官都一再指摘「公然侮辱」案不符成本，好奇法務部都不厭其煩去辦了，為什麼法官要替法務部去煩惱？好奇此時正是法官發揮智慧的時候，為何3位聲請法官不願意發揮？言論自由究竟應如何符合比例受限制或不受限制？
屏東地院法官林育賢表示，國家耗費龐大資源去審查是否為侮辱性言論，又要花很大成本去執行幾千元罰金，應該從整體利益去衡量。
詹森林再追問，如果用言語罵人罵到被害人「吐血」，構不構成傷害？聲請人訴訟代理人李念祖認為，此牽扯到行為跟言論之間如何劃界的問題，這是憲法上保障言論自由必須回答的問題，不能因為罵人罵死了，殺人罪不違憲，所以309條就合憲。
法務部副司長簡美慧舉理，如有人罵她「婊子」，雖未連結事實，難道不影響人性尊嚴？
對此，最高法院法官錢建榮認為，一個罪連法益都講不清楚，怎可能符合法明確性？假設對方真的認為某人是「娼妓、雜碎」為什麼不能罵？此時，詹森林打斷問錢建榮，你認為可以當著眾人的面說她是娼妓？
錢建榮肯定表示「我真的這樣認為」，國家沒有理由動用刑罰權去處罰一個講出內心實話感受的人，侮辱跟誹謗最大的不同是，侮辱常屬罰講實話的人，誹謗在處罰講假話的人，講內心真實感受，讓對方感到內在名譽受損，是一個不確定法律概念去解釋一個不確定的法律概念的侮辱，會變成有修養的法官聽不進去，比較粗俗的法官又能接受，導致個案會有人有罪有人無罪。