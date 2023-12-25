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韓國覆盆莓獎／韓孝周《信徒2》獲最爛演技冠軍　河正宇排第二爛

▲韓孝周《信徒2》獲韓國覆盆莓獎最爛演技；河正宇《沒有國家的冠軍》排第二爛。（圖／Netflix）
▲韓孝周《信徒2》獲韓國覆盆莓獎最爛演技；河正宇《沒有國家的冠軍》排第二爛。（圖／Netflix）

記者蔡依庭／綜合報導

韓媒《京鄉體育》評選去年12月至今年11月30日上映的商業電影中，以55名國內知名媒體電影記者為評審，進行「第7屆覆盆莓獎」的問卷調查。最終，「最爛演技」由《信徒2》韓孝周以17票當選，並給出嚴格評語「親愛的，不要再玩弄妳的舌頭」。

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韓孝周憑藉在《Moving 異能》大受歡迎，卻在《信徒2》一敗塗地。她在劇中飾演李老師手下的殘酷反派「大刀」，但是像有氣無力的動作設計，還有張嘴但進不去的舌頭，認為角色相當不協調，最後拿下17票成為第7屆覆盆莓獎最爛演技冠軍。

▲電影《沒有國家的冠軍》講述真實故事，河正宇飾演奧運選手，拿了金牌卻不能揮舞國旗；跟台灣選手出國比賽的悲慘情況一模一樣。（圖／車庫娛樂）
▲河正宇挨批演技退步，竟榮登最爛演技亞軍。（圖／車庫娛樂）
最爛演技第2名也讓人意外，是河正宇在《沒有國家的冠軍》的演出，拿下11票排名第二爛。河正宇飾演帶領韓國馬拉松選手的教練「孫基禎」，被批評沒有過往的演技水準，在投票的評語中包含，「（演技）好像太隨意，以前不是很努力嗎」、「只是作品名字不同而已，一樣的表情、一樣的演技語氣，沒有進步」、「好像連自己都不知道自己做了什麼」。

女團「 Girl's Day」  Yura 首次主演的《家門的榮光：重啟》，但完成度和演技讓觀眾有很大的失望，評選內容多是，「擔任主演還不夠、「無法忘記錯愕的搞怪表情」。

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