韓國覆盆莓獎／韓孝周《信徒2》獲最爛演技冠軍 河正宇排第二爛
韓媒《京鄉體育》評選去年12月至今年11月30日上映的商業電影中，以55名國內知名媒體電影記者為評審，進行「第7屆覆盆莓獎」的問卷調查。最終，「最爛演技」由《信徒2》韓孝周以17票當選，並給出嚴格評語「親愛的，不要再玩弄妳的舌頭」。
記者蔡依庭／綜合報導
韓孝周憑藉在《Moving 異能》大受歡迎，卻在《信徒2》一敗塗地。她在劇中飾演李老師手下的殘酷反派「大刀」，但是像有氣無力的動作設計，還有張嘴但進不去的舌頭，認為角色相當不協調，最後拿下17票成為第7屆覆盆莓獎最爛演技冠軍。
最爛演技第2名也讓人意外，是河正宇在《沒有國家的冠軍》的演出，拿下11票排名第二爛。河正宇飾演帶領韓國馬拉松選手的教練「孫基禎」，被批評沒有過往的演技水準，在投票的評語中包含，「（演技）好像太隨意，以前不是很努力嗎」、「只是作品名字不同而已，一樣的表情、一樣的演技語氣，沒有進步」、「好像連自己都不知道自己做了什麼」。
女團「 Girl's Day」 Yura 首次主演的《家門的榮光：重啟》，但完成度和演技讓觀眾有很大的失望，評選內容多是，「擔任主演還不夠、「無法忘記錯愕的搞怪表情」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁