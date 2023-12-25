綠營控誣指賴清德老家不存在　新北府：以「現在」的門牌建物定位

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卓冠廷指出，新北市府依據1984年的航測把84號賴清德的老家「當不存在」，經比對鄰居證詞，賴的老家屋頂被颱風吹壞，導致賴的老家從1981年到2001年之間不容易直接從航測圖上一眼辨識，但即使1984年的圖資裡就有賴的痕跡存在，新北市府仍然當作他就是不存在；而1979年航測，套繪定位更是「往左飄移」，直接把84號「定位到樹林裡」。
卓冠廷強調，賴清德老家那一排房屋，最清楚沒有改建過的老屋就是88號，用88號來辨別85和89號，可以清楚的比對出，在68年空照圖中，賴清德84號的老家，是最左邊的那一間，跟85號一人一半，怒斥市府所謂的「多出一棟建物」根本就是謠言。
「公務員變成競總員工」！卓冠廷最後說到，公務員說出來的謠言，除了錯誤資訊意圖使人不當選，還有違反行政中立的問題，監察院跟法院，跑不掉了。
新北市政府說明，工務局是以「現在」的84號門牌建物定位，反推出該建物在該定位點過往年代的變化，建築物不可能移動 ，但門牌卻可移動，和以前84號門牌在哪裡掛牌無關，請有心人士不要誤導大眾；尤其工務局以內政部國土測繪中心圖資、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署空照圖外加現場勘查方式進行研判，一切客觀、公正、依法行政。
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