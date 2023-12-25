台灣YTR在日本旅遊受辱！北海道頂級飯店道歉了 完整聲明曝光
擁有45萬訂閱的YouTuber「肉比頭」，日前帶著家人飛往日本北海道旅遊，卻在入住當地飯店時，遭遇了10年來「態度最惡劣」的體驗，更以影片方式公布了完整細節。今（25）日鶴雅集團也在臉書上正式向「肉比頭」致歉，結束了此次風波。
記者潘毅／綜合報導
YouTuber「肉比頭」在15日發出影片，在這趟旅途的其中一天，與親友家人一行共8人，要入住鶴雅集團的4星級旅館「阿寒之森鶴雅休閒渡假飯店花悠香」，沒想到訂房網站Booking系統出了問題，將他們所訂的的兩間四人房，寫成一間一人、一間三人，導致在旅館現場時，雙方出現誤會爭執不休，最終「肉比頭」一行人出示證據後，旅館方才態度大改變，不過後續旅館房務人員態度不佳，也讓「肉比頭」一行人感受不佳。
10年來「態度最惡劣」的體驗影片曝光後，隨即引發熱議，今（25）日鶴雅集團總經理也透過臉書發文說明「我們確認了第三方訂房系統，當日入住的貴賓確實是預定並完整支付八人的費用，但因為第三方訂房系統發生錯誤，導致雙方有了誤會。特別是對於當日入住的貴賓，特地帶著80歲奶奶從遙遠的臺灣來到日本北海道，想完成一場圓夢之旅，卻因為我們一些員工不當的服務態度，讓這場珍貴的旅程留下遺憾和失望，對此再次表示我們的深深歉意。」
同時間，肉比頭也發出律師聲明，表示平台方已經承認系統有誤、旅館方也願意全數退還訂房費用，他們會將這筆金額捐出做公益，同時呼籲對本次事件有發表不當評論的人，於三日內斟的移除相關內容。