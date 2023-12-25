新北歷屆議員回娘家同歡 韓國瑜及多對議員傳承檔齊聚一堂
新北市議會今（25）日舉辦第4屆議員就職1週年慶暨歷屆議員回娘家活動，新北市三位副市長劉和然、陳純敬、朱惕之及前臺北縣長周錫瑋到場祝賀外，近百位歷屆議員中還有列國民黨不分區立委第一名的前高雄市長韓國瑜及多對父子（女）檔議員連袂參加回娘家活動，還有規劃前議員油畫展及演奏表演，讓議會充滿溫馨與熱鬧。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議會議長蔣根煌表示，歷屆議員回娘家活動是議會一年一度的盛典，具傳承的意涵，盼議員前輩不吝分享問政經驗，讓議事運作更為順暢，也讓民主價值不斷地延續。
新北市議會表示，今年是疫情解封後第一次舉辦議員回娘家活動，出席狀況相當踴躍，包含3位超過90歲的第7屆台北縣議員林延湯、第8屆台北縣議員曾義尚及第9屆的台北縣議員廖聰海；另外還有高齡89歲的第7屆台北縣議員林晉鵬也特別從海外巴西前來，而韓國瑜及原民會主委夷將·拔路兒Icyang∙Parod也以歷屆議員身分出席參加；此外更有劉盛良及劉哲彰、宋進財及宋雨蓁和王銓榮及王威元等多對父子(女)檔議員連袂參加回娘家活動，世代傳承意味濃。
今日的新北市議會第4屆議員就職1週年及歷屆議員回娘家活動，除了安排健檢諮詢及流感疫苗施打外，也規劃了一連串展演活動，包括前議員陳梅嬌及胡淑蓉的油畫展，以及廖本煙、林秀惠的薩克斯風演奏等，讓議員大秀才藝，為活動增添藝術氣息。