韓國覆盆莓獎／宋仲基、朴敘俊被公認沒禮貌 5年不受訪影帝最糟
韓媒《京鄉體育》評選去年12月至今年11月30日上映的商業電影中，以55名國內知名媒體電影記者為評審，進行「第7屆覆盆莓獎」的問卷調查，評選對象包括演員或導演。「最沒禮貌」由影帝黃晸珉以18票奪冠；導演鄭泰元14票排第二名；演員李東輝和宋仲基12票並列季軍，第五名從缺，大家的男神朴敘俊和出事的李善均以7票並列第六名。
記者蔡依庭／綜合報導
男神雙帥宋仲基和朴敘俊上榜粉絲應該挺意外，據韓媒指出，宋仲基在宣傳電影《禍亂：地下秩序》受訪時，被問到和英國老婆凱蒂露易絲桑德斯（Katy Louise Saunders）時，竟嘲諷記者「是在寫小說嗎？」至於朴敘俊則是被認為，因為人氣不斷飆升，大牌姿態也跟著日益增多的趨勢，令人有點難招架。
影帝黃晸珉壓到性勝利獲選「最沒禮貌」冠軍，其實原因在於他已經5年沒有接受媒體採訪，但卻願意上YouTube宣傳，讓媒體批評「沒有責任感」、「是有媒體恐懼症嗎？」、「其他演員都調整拍攝日程受訪，但黃晸珉沒有任何努力」。
排名第二名的導演鄭泰元也好不到哪去，他在宣傳電影《Marrying the Mafia：Returns》時，因受到媒體負面評價，直言有如被「槍殺」，決定不辦媒體試映會。投票的記者回憶，當時受訪時間50分鐘，鄭泰元遲到15分鐘，還理智氣壯，「成為今年最爛的登場場面」。
再來是第三名的李東輝，宣傳電影被問及女友鄭好娟問題拒絕回答，稱「不要將敏感內容進行報導」，讓現場陷入極度尷尬，但不管哪國家的藝人，總會有讓人捉摸不定又雙標的人。李東輝受訪不想講，上廣播節目卻又可以聊，還自爆相關感情話題，這必定是讓記者傻爆眼，「要宣傳戀愛題材又不提自己戀情」、「如果記者不是劉大神（劉在錫）就差別待遇的話很難接受」。
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