謝典林表態了！總統票力挺侯康配 政黨票卻支持民眾黨
前立法院長王金平日前約見「挺郭派」彰化縣議長謝典林，爭取謝總統大選支持國民黨侯康配，不過會談結束謝仍未鬆口允諾力挺侯康配。今（25）日謝典林正式表態，總統選票將支持國民黨提名的「侯康配」，不過，不分區卻支持民眾黨，稱自己表態，能有助於實現台灣第四次政黨輪替和政權和平轉移，三黨不過半，讓台灣擺脫藍綠惡鬥的漩渦。
記者林怡昕／台北報導
謝典林稍早發文指出，民主自由是台灣最寶貴的價值，投票結果必須要實現「深化民主」和「鞏固民主」，台灣已出現三次政黨輪替和政權和平轉移，這是台灣傲視第三世界的成就，也是他對明年一月十三日投票結果的期待，迎接第四次政黨輪替和政權和平轉移，這是「深化民主」的必須，也是他從今年年初努力不懈的目標。
謝典林說，民主政治是多種少數意見的呈現，為了保障民主政治的多元化發展，他支持把台灣憲政體制修改為議會內閣制，改變現在總統有權無責的樣貌，以落實分權制衡和責任政治，且為了了解民意動向和他的想法是不是有落差，自己跟好幾位民調專家請教並深入探討。
謝典林表態，一、總統選票請支持國民黨提名的「侯康配」，二、不分區選票請支持民眾黨，三、彰化縣區域立委選票請支持國民黨籍候選人。
謝典林希望他的公開表態，能有助於實現台灣第四次政黨輪替和政權和平轉移，三黨不過半，讓台灣擺脫藍綠惡鬥的漩渦。
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