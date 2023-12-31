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專訪／港湖藍綠激戰！李彥秀批高嘉瑜投機：遊走綠白　傷透選民心

記者何哲欣、呂炯昌／台北報導

2024立委選舉競爭激烈，台北市第四選區（內湖南港），民進黨現任立委高嘉瑜面臨台灣基進吳欣岱分票，國民黨候選人李彥秀被認為有機會幫國民黨奪回港湖選區。李彥秀表示，民眾對高嘉瑜的印象是唱歌比做事多，高嘉瑜遊走於綠白之間，態度投機。

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針對高嘉瑜4年立委的表現，李彥秀接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，民進黨總統候選人賴清德建議高嘉瑜封麥不要唱歌，但是高嘉瑜還是按耐不住，還是唱幾句因為大家、還是喜歡聽她唱歌，但是這就是她長期聽到高嘉瑜的問題，第一屆擔任立委可以關注度跟聲量可以靠翻白眼、大眼睛、瞪眼睛、唱歌吸睛，但是4年來大家看不到，可能在港湖找不到立委，最後半年可能拼命學李彥秀辦會勘。

李彥秀說，高嘉瑜現在調整過來可能不是壞事，但是刻板印象已經造成，所以賴清德都提醒她封麥，長期以來高作秀的性質比務實做事多，這是一般很多民眾對高嘉瑜的印象。

李彥秀也提到，高嘉瑜遊走於綠白之間，最近柯文哲聲勢弱也站出來批評柯文哲，大家就會覺得高為了擁抱綠這塊，因為大綠小綠分裂，為了鞏固綠的這塊開始罵柯，柯文哲聲勢好又變成「柯友友」，在當議員時柯文哲也力挺高，現在看到柯聲勢沒那麼強，現在無論晚上上很多節目上也在罵柯。

李彥秀指出，政治人物的誠信跟核心價值很重要，也不能把自己的基本盤當塑膠，很多東西可以跟民眾對話，就像很多藍的支持者罵國民黨不團結，基層支持者罵只能接受，有些事情能做、有些不該做，有為有守很重要，有理想、真誠也很重要。高嘉瑜長期被外界認為遊走綠白投機，又是被柯文哲當時認證的特權立委，拿禾馨的疫苗  ，這些議題都會深深烙印在港湖民眾心中，那些刻板印象一但已經造成就很難洗掉，才會被外界認為是作秀立委、特權立委、關說立委，「這都是高委員自己的選擇，跟李彥秀沒有太大的關係。」

李彥秀說，自己就是一步一腳印爭取每一票的支持，在最後20多天的選舉爭取每一票可以爭取到的地方 ，扎扎實實握起每一雙手，告訴大家她能做什麼事，今天她用她的政見跟大家報告，接下來4年會把這些努力完成，如果有機會選上立委，她在任或每一年的成績單都會跟大家報告清楚，這就是李彥秀，也是她要求她的團隊每一天做到的事情。

針對高嘉瑜回去擁抱深綠有用嗎？李彥秀表示，在基層當然會聽到許多民進黨支持者對高嘉瑜所作所為非常痛心、過去所作所為讓民進黨支持者傷透了心，這也是高嘉瑜自己的選擇，「我從來不會去管對手在做什麼？更重要的是李彥秀接下來要怎麼做？」

李彥秀說，從數份民調上可以看到，她可以拿到藍軍支持者8成甚至9成的支持度，必須穩住自己的基本盤，往外擴李彥秀已經可以獲得更多認同，怎麼樣爭取更多中間選民支持，這是她每天努力的方向。

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