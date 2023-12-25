聖誕節單身嗎？他「一夫多妻」全靠老婆們養　還想生下54個小孩

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住在北海道札幌市的渡部龍太稱過去10年來自己都過著無業生活，每個月的生活費包含租金、水電、餐費與女友約會等開銷，一個月要將近84萬日圓，大約是新台幣18.3萬元，而這些費用將會是4名妻子和2名女友「共同支付」，渡部則只需要負責煮飯等家務和積極參與育兒。
渡部龍太受訪時表示，自己只是「很喜歡女性」強調只要「平等地相愛就不會有問題」，並稱目前妻子們都擁有各自的房間，他會輪流和不同妻子睡覺，未來更有意打破日本史上最多子女德川家齊將軍的紀錄，希望能生育54個孩子藉此名留青史。
3名妻子則表示，她們最一開始是與渡部在交友軟體相識的，一開始聽到一夫多妻時覺得很震驚，但「2號老婆」彩花說，「第一次聽到一夫多妻制的時候想過要分手，但老公分配得很均衡，生活也過得很舒服」，「1號老婆」陽咲則稱，渡部具有其他男人身上找不到的魅力，從一開始交往就知道他有很多女友，也不會抗拒集體同居。
然而日本現實法規中並不允許一夫多妻，渡部龍太和妻子們並沒有「登記事實」，而是一次和一人結婚，待「離婚」後再和下一位結婚，過著「事實婚」的生活；而被問到該怎麼像孩子們解釋這種家庭形式，渡部則回答稱，等他們長大將告訴他們家庭有很多不同類型，「希望他們能以開放的心態面對各種情況」。