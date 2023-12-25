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聖誕節單身嗎？他「一夫多妻」全靠老婆們養　還想生下54個小孩

▲日本「一夫多妻軟飯男」渡部龍太與四名「老婆」在聖誕假期成為話題人物。（圖／翻攝自TikTok@watanaberyuta_）
▲日本「一夫多妻軟飯男」渡部龍太與四名「老婆」在聖誕假期成為話題人物。（圖／翻攝自TikTok@watanaberyuta_）

國際中心楊智傑／綜合報導

聖誕節一個人過嗎？近期一名住在札幌市的35歲日本男性靠「軟飯男」的稱號成為聖誕假期的話題人物，平常不出外工作的他負責在家煮飯、處理家務，而讓他登上電視節目的原因不僅如此，這名男子實際上還有著「4名妻子、2名女友」，他每個月新台幣18萬元的生活費則由妻子和女友分攤支付，日前更在個人社群平台上稱已經找到了「五號老婆」，還會在聖誕假期一起外出約會。

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本月日本電視節目《ABEMA Prime》採訪了這名「一夫多妻軟飯男」渡部龍太，同時四名「老婆」也在節目上公開露面。節目介紹指出，渡部目前和22歲的陽咲、27歲的千晴和年齡不詳的彩花等3名妻子，與分別是1歲、2歲與5個月大的3名子女同居，另一名妻子則是處於分居狀態的24歲女性千尋。

住在北海道札幌市的渡部龍太稱過去10年來自己都過著無業生活，每個月的生活費包含租金、水電、餐費與女友約會等開銷，一個月要將近84萬日圓，大約是新台幣18.3萬元，而這些費用將會是4名妻子和2名女友「共同支付」，渡部則只需要負責煮飯等家務和積極參與育兒。

渡部龍太受訪時表示，自己只是「很喜歡女性」強調只要「平等地相愛就不會有問題」，並稱目前妻子們都擁有各自的房間，他會輪流和不同妻子睡覺，未來更有意打破日本史上最多子女德川家齊將軍的紀錄，希望能生育54個孩子藉此名留青史。

▲渡部龍太和3名妻子同居，與第4名妻子則分居中。（圖／翻攝自YouTube／@prime_ABEMA）
▲渡部龍太和3名妻子同居，與第4名妻子則分居中。（圖／翻攝自YouTube／@prime_ABEMA）
3名妻子則表示，她們最一開始是與渡部在交友軟體相識的，一開始聽到一夫多妻時覺得很震驚，但「2號老婆」彩花說，「第一次聽到一夫多妻制的時候想過要分手，但老公分配得很均衡，生活也過得很舒服」，「1號老婆」陽咲則稱，渡部具有其他男人身上找不到的魅力，從一開始交往就知道他有很多女友，也不會抗拒集體同居。

然而日本現實法規中並不允許一夫多妻，渡部龍太和妻子們並沒有「登記事實」，而是一次和一人結婚，待「離婚」後再和下一位結婚，過著「事實婚」的生活；而被問到該怎麼像孩子們解釋這種家庭形式，渡部則回答稱，等他們長大將告訴他們家庭有很多不同類型，「希望他們能以開放的心態面對各種情況」。

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