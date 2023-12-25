梁朝偉聖誕節放閃！摟著老婆超萌微微笑 劉嘉玲宣示主權霸氣獻吻
梁朝偉與劉嘉玲近期非常愛放閃，在浪漫的聖誕節怎能錯過！劉嘉玲在微博和IG都曬出在聖誕樹前甜吻梁朝偉的閃照，微博就標記梁朝偉後援會、IG則tag梁朝偉的帳號，宣示主權意味濃厚，這人人都愛的男人，就屬於她，劉嘉玲一個人！
記者蔡依庭／綜合報導
61歲梁朝偉近期和老搭檔劉德華忙於宣傳電影《金手指》，在馬來西亞的受訪中，他被問到和劉嘉玲再合作的機會，他搖頭拒絕：「大家太熟悉了！」梁朝偉與劉嘉玲愛情長跑後，結婚至今也15年，一直是香港娛樂圈的模範夫妻。
他們堪稱香港影壇最強互補CP，老公專心拍片、老婆幫忙對方打理一切經紀事務。梁朝偉平常住日本，劉嘉玲則是中國、香港飛來飛去，但只要一到佳節肯定聚在一起。在今年的聖誕節也不意外，梁朝偉放鬆地拿著紅酒杯，劉嘉玲摟著老公，甜滋滋地在他臉上獻吻，羨煞眾人。
演藝圈多的是明星夫妻檔，但要能像劉嘉玲於公於私都處理恰當，和梁朝偉的粉絲也相處得超級好，實在難得。當然除了2人在演藝圈的地位已經置頂了，各方面條件也相當般配，也有可能因為她身兼經紀人，各種場合第一手照片都不忘分享給後援會，長久以來就創造出雙贏的結果。
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