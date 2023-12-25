搶救5小時！新北國中生遭刺頸胸險救不回 涉案同學移送少年法庭
今（25）日中午12時許，新北市一所高中附設國中部一名楊姓國三學生，在用餐時間和隔壁班另名男同學發生衝突，遭對方持彈簧刀攻擊，重傷倒地，經緊急送往亞東醫院救治、裝葉克膜搶救後恢復生命跡象：而涉嫌傷害同學的學生，綜合媒體報導，過去曾因傷害等案接受過少年法庭審理，近期才剛從少年觀護所出來，如今日刺傷同學的少年，經警方訊後依殺人未遂罪嫌，移送新北少年法庭偵辦。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，事發在今日中午12時許，當時該名國中生見隔壁女學生跑到教室處找人，嗆「你又不是我們班的」還喝斥她離開，讓女學生氣得大聲甩門，並找來涉案的「乾哥哥」郭姓少年要求幫忙出氣，郭姓少年和楊姓學生因此在走廊爆發口角，此時郭生拿出預藏的彈簧折疊刀，刺向楊生頸、胸兩處，當場血濺校園。
班級導師見狀來不及阻止，立即報警處理，警消獲報到場，楊生已失去意識，送醫急救，並裝上葉克膜救治，校方也在第一時間陪同就醫，新北教育局長張明文也在接獲通知後，前往醫院關切，而楊生在5小時緊急救治下，於傍晚恢復呼吸心跳，目前在開刀房開刀，仍未脫離險境。
轄區新北警局土城分局訊後，將涉案的郭姓少年依殺人未遂罪嫌，移送新北少年法庭偵辦，全案發生經過，還有待楊生甦醒後，進一步調查釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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