甘肅6.2強震後恢復上課！152個「帳篷小學」今正式開學
中國甘肅省積石山縣18日深夜11點59分發生芮氏規模6.2、深度僅10公里的強震，包含甘肅、青海兩省合計至少149人遇難。地震至今已過去一個禮拜，根據《央視新聞》報導，目前地震災區積石山縣的中小學已經恢復上課，一共152個「帳篷小學」於今（25）正式開學。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國官媒《央視新聞》指出，距離甘肅地震一個禮拜之後，積石山縣的中小學重新開始上課。在大河家鎮集中安置點的帳篷小學今早8點，一共41名學生和10名老師共同舉行了簡單而隆重的升旗儀式，其他的帳篷學校也會根據各自情況，舉行升旗典禮。
報導指出，根據現有安排，積石山縣初中學校將以班為單位進行線上教學，小學高年級若學校環境合適會進行線上教學，若目前校園環境仍不合適則會在帳篷學校裡上課，小學低年級的學生，則全數會在帳篷小學內進行教學，幼稚園則是在本學期都不復課。
積石山縣教育部門指出，積石山縣全縣244所學校中，經鑑定能安全使用的學校，將於12月25日至29日陸續返校上課；主體結構沒有損傷的學校，將利用寒假修復，確保2024年春季開學返校；主體結構受損的學校，利用寒假期間搭建活動教室，2024年春季開學後暫時在活動教室內授課。
當局要求力爭明年開春後動工建設，8月中旬完工，確保秋季學期正常投入使用，學生按時返校上課。