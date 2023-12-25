T1／「表弟」卡森斯祝台灣球迷聖誕快樂 稱等不及在桃園巨蛋相見
「表弟」卡森斯即將來台打球，今（25）日他也透過台啤永豐雲豹球團祝台灣球迷聖誕快樂，用中文說「你好」，接著表示：「台啤雲豹的粉絲你們好，我祝福你們聖誕快樂和新年快樂，我等不及要在桃園巨蛋與你們相見了。」
記者黃建霖/綜合報導
卡森斯預計明年一月中旬來台，並將在1月20日起的台啤雲豹的連4場主場賽事出賽。根據此前中媒的爆料，卡森斯目前計劃打半個月，底薪是20萬美元，另外每場都有額外的1萬美元出場費。
據了解，卡森斯的合約比較彈性，為每月一簽、而並非直接簽一季，這與上賽季霍華德的情況，並不相同。球隊營運長顏行書表示：「雲豹希望每一年都能帶NBA明星來打台灣職籃的正式比賽，回饋球迷是我們很大的一個目的。當然我們希望這個效益不僅僅是限於雲豹隊或是T1，而是有全台朝聖效果，我看過他在國王和勇士隊的時期，希望球迷也有機會來到現場看他打球。」
卡森斯目前33歲，身高為208公分、體重約120公斤，是在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選進。生涯共4次入選全明星賽、2次入選NBA年度第二隊。場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻，曾是全能型中鋒的代表人物，但生涯卻被傷病給毀掉。