「蒲亭眼中釘」納瓦尼失蹤近3週！遭移監至俄羅斯的北極流放地
被俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）視為眼中釘的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）自12月初以來就從遭關押的一處流放地音訊全無，引起人權團體、美國白宮的高度關切。他的發言人今（25）對外指出，納瓦尼已被俄羅斯轉移至位於莫斯科東北方約1900 公里的亞馬爾-涅涅茨克自治區（Yamal-Nenets）一處位於北極圈的流放地。
國際中心楊智傑／綜合報導
包含《路透社》、《美聯社》等外媒指出，納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）15日曾表示，一位法院代表告訴她，納瓦尼已從莫斯科附近的一處監獄轉移到一個秘密地點，而根據今年遭早的判決，納瓦尼恐將被轉移到更嚴厲的監獄；而在今日稍早亞爾米許表示，與外界斷聯近三週的納瓦尼終於在今天成功與律師接觸。
納瓦尼本應在距離莫斯科以東235公里的梅列霍沃（Melekhovo）IK-6流放地。待2年，但他的團隊自12月6日以來，一直無法聯繫到他。本月也傳出俄羅斯當局將把納瓦尼移監的消息，但此前地點不明。《法新社》稱俄羅斯囚犯在當地若需要移監，只能透過鐵路在遙遠的設施之間緩慢移交，過程可能需要數週。
納瓦尼的團隊表示，他現在被移監至位於俄羅斯北部北極地區的亞馬爾-涅涅茨克自治區，此前團隊就猜測納瓦尼可能早被計畫好轉移至另一處監獄，因為克里姆林宮正在為俄羅斯總統蒲亭預料將於明年3月大選的連任做準備，當他們詢問掌握到流放地監管人員時，對方給出的答案是「這裡沒有這個人」。
47歲的納瓦尼是蒲亭的主要政治對手，曾被下毒暗殺但成功存活下來，他在2018年因為一項舊有的欺詐指控而被禁止參加選舉與判刑11年半，今年8月則又被認定犯下成立及資助極端組織罪行，又因違反假釋規定、詐欺與藐視法庭罪的9年徒刑再延長19年。