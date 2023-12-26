網球／Djokovic將出戰Carlos Alcaraz！利雅德季網球賽27日開打
2023年12月27日至28日的《利雅德季網球賽》(Riyadh Season Tennis Cup)將帶來兩組頂尖對決，男子組由諾瓦克·喬科維奇(Novak Djokovic)對上卡洛斯·艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)，女子組由阿莉娜·莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)出戰昂絲·加博(Ons Jabeur)，由DAZN在全球獨家直播。 世界排名最高的網球選手將於台灣時間12月27日和28日在沙烏地阿拉伯首都利雅德展開頂尖對決。男子網球排名第一和第二的種子選手喬科維奇和「小蠻牛」艾卡拉茲，以及女子網球的兩位指標女將，世界排名第二的「神力女超人」莎芭蓮卡和排名第六的加博，將在這場為期兩天的比賽中火力全開，在歲末年終之際讓全球觀眾大飽眼福。台灣球迷可透過DAZN運動串流平台，在12月27日和28日凌晨12點15分觀賞直播。
記者吳政紘/綜合報導
利雅德季網球賽是喬科維奇和艾卡拉茲今年的第五度對決，之前的四次對戰中，世界球王拿下了三場勝利。但在今年的溫網男單決賽中，艾卡拉茲在五盤鏖戰後擊敗喬科維奇，親吻金盃的畫面仍讓人記憶猶新。小蠻牛能否再次上演「未來已來」的戲碼，備受球迷期待。
白俄女將莎芭蓮卡在今年初的澳網拿下了個人首座大滿貫女單冠軍，但在溫網準決賽遭遇加博時被逆轉，無緣晉級女單決戰。莎芭蓮卡對戰加博的歷史成績是三勝二負，利雅德季網球賽將是她們溫網後的首次對決，精采可期。
沙烏地阿拉伯娛樂總局主席謝赫(Turki Alalshikh)表示：利雅德季與DAZN簽訂協議，使DAZN成為利雅德季網球賽官方全球轉播夥伴，這是因為DAZN在轉播重大體育賽事和活動方面擁有豐富的經驗，處理國際體育節的表現卓越，是該領域中最優秀的公司之一。
DAZN執行長謝·塞蓋(Shay Segev)表示：沙烏地阿拉伯是DAZN的重要合作夥伴。他們舉辦頂級體育賽事的能力無與倫比，而且我們很高興能將這場世界級的網球比賽以及拳擊賽事直播到全世界。
沙烏地阿拉伯的利雅德季匯聚了世界一流的藝術、音樂、美食、劇院和體育賽事，為沙烏地阿拉伯的首都帶來了前所未有的冬季娛樂體驗。DAZN作為其全球轉播夥伴，讓全球200多個市場的運動迷們能夠從智慧電視、平板電腦和手機觀看直播和隨選觀賞利雅德季的體育賽事。