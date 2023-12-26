棒球／林立、曾陶鎔聖誕節前往大勇國小！參加球員工會回饋列車
球員工會回饋列車在聖誕節(25)日開往桃園市大勇國小，由「大帝」曾陶鎔以及大勇國小畢業的校友-林立擔任列車長，與棒球隊的小球員共度美好的聖誕佳節。此次活動特別邀請運動心理諮詢專家-陳泰廷老師來為棒球小幼苗們上課，提供有效的方法來幫助小球員克服困難、發揮應有的技術水準、保持最佳狀態贏得勝利。陳泰廷老師表示，希望藉由淺顯易懂的說明，來幫助小球員提升運動表現。
記者吳政紘/綜合報導
練球時間一到，林立、曾陶鎔兩位球星一個負責內野、一個負責外野先進行守備特訓，然後在個別指導打擊動作，過程中兩位球星也親自下場示範並說
明要注意的細節，讓小球員們獲益良多。自大勇國小畢業的林立提到，每次回到母校都很開心，特別是指導小學弟時，都會回想起自己國小時的青澀模樣。曾陶鎔則在練習完勉勵所有的小球員們說，要把今天所學到的記在心裡，然後在訓練時提醒自己，相信一定會有很大的進步。
活動尾聲學校特別為下週生日的林立提前慶生，並送上象徵平安健康的盆栽，祝福學長明年球季能健康出賽、屢創佳績，林立也將生日願望獻給小學弟
們，希望他們在接下來的比賽可以突破重圍獲得好成績。
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