HBL／女子組外卡賽永平84：62擊敗莊敬上季第7南湖、莊敬雙雙晉級

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竹商是B組第六，91：68力退A組第五南湖，也即是以下犯上，低種子淘汰高種子，上季第七南湖輸球後，成為上季八強唯二兩支掉外卡賽、且率先出局的球隊。
上季第六永仁意外排B組第四，掉至外卡賽，26日將接受資格賽晉級的竹商挑戰，力保100學年初成軍，靠高一「六金釵」即拿第六，迄今連12季晉八強的紀錄，含101、102學年二連霸。
上季八強的前五名淡商、北一女、陽明、南山、普門，以及第八金甌，則都已在預賽各獲A、B組前三名，直接晉八強。
永平第一節17：20落後給莊敬，第二節轟進32分，上半場49：44超車，第三郎追加28：10，77：54進入末節，雙方愈無懸念，22分成交。
永平5人得分上雙，李玟萱、湯沛晨都進3記三分球，各拿22、20分，後者另有10籃板4助攻，開季2度「雙十」，李玟萱也有6助攻，郭子恩13分12籃板，中鋒吳珮寧11分15籃板，兩人也都「雙十」，高一菜鳥控衛張宇婕14分首度上雙。
明天挑戰苗商，永平教練檔陳佩欣表示，要用平常心，因拚到這個時侯，心理因素有時已大過球技，成為輸贏關鍵。
上季HBL乙級冠軍莊敬，本季首戰甲級，資格賽過關，殺進預賽，詎料季前中鋒黃郁綸練球時自傷左膝，且不得不動刀，也已排時手術日期，但她很想抱傷硬拚，「COCO教練」張歆可說：「不可能冒此險，因她還有很長的籃球路要走。」
出身桃園龍岡國中、177公分的黃郁綸，資格賽5戰場均11.4分、14.8 籃板，預賽少了她，本就禁區戰力不足的莊敬，如斷大梁，特別是她與鎮隊「雙衛」陳妤薰、張可人的高三「鐵三角」，原是莊敬挑戰八強的最大利器，卻意外生變，張歆可說：「也許這就是宿命，只能接受它。」
黃郁綸說：「一度真的很想抱傷上場，但不可能，只有等明年畢進大學，再拚UBA，如有機會打女一級，當然OK。」
今天各得17、23分的「雙衛」陳妤薰、張可人，一樣要拚UBA，目標也設定如可以進女一級的學校，肯定最好。
至於下季，張歆可說，「鐵三角」都將畢業，下季是否繼續挑戰甲級，或回歸乙級，待再評估，高二後衛林葳驊下季升高三，可望升格「一姊」，她說，自己當然傾向於續打甲級，就是得資格賽打起，還是想拚。
竹商也是靠第三節的30：17，突破上半場40：35的僵局，最終23分勝出，且多點開花，4人「雙十」，含「一姊」許馨云17分13籃板4助攻6抄截，陳芸涵19分10籃板，林念瑩14分11籃板6助攻，谷家語16分12籃板，廖妤涵則三分球7投中3拿16分，洪欣妤三分球2中2。
明天挑戰永仁，竹商教練陳姿汶說：「難度不低，尤其我們高度吃虧，但士氣很高，大家都想拚第一個八強。」南湖兩人上雙，高一菜鳥王恩惠新高24分11籃板首「雙十」，高二前鋒徐郁婷三球6投中3得16分7籃板。
教練孫韻筌說：「本季高一、二球員居多，原就沒啥把握，不意季前再傷兩員大將，主控莊宛諭、中鋒林宥均，都提前泡湯，先發因而變成1高三及高二、高一各2，經驗、成熟度都欠佳，也只能放眼明年，即便得再從資格賽打起，仍有信心過關。」
「小乖教練」說：球員習慣盯人防守，今天被竹商的區域難倒，儘管飆進14記三分球，但本身防 守也沒做好，因而在第三節崩盤。
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