裘爺跑步日記／跑步要人命！名球評李亦伸頂著13度的「聖誕夜跑」

我是廣告 請繼續往下閱讀
「是啊，昨天、前天都偷懶，今天不能再偷懶，而且你下午才剛跑完八公里，我不能再混。」
「你中午錄影，下午去淡江大學上課，還寫兩篇專欄，不用那麼辛苦，好好休息一下，而且外頭很冷，晚上氣溫可能更低，改天再跑...。」
我幾乎被說服了，再混一天好了。內心非常掙扎...
跑步從來都不是我的生活和運動選項，因為跑步真的太痛苦又煎熬。但這些年球打少了，經常一個月打不到兩次，不運動、跑起來、狠狠飆汗，用自虐方式讓自己好好動一動，真的對不起自己。
想著老婆下午才跑完八公里，我還是衝出家門，承受聖誕夜13度低溫，在「想死」過程中必須堅持到底，保持那股不能輸、不能停，是男人就要咬牙跑完六公里莫名堅持。
像我這種「跑步幼幼班」門外漢，自己瞎混瞎跑，純粹只是為健康而跑，更重要目的是陪老婆跑步的球員，挑戰自我堅持完跑，真的不容易。
跑步要人命，跑步真的不簡單，我不確定我未來會不會愛上跑步，每次跑完六公里，堅持全程雖然痛苦、想死、很想放棄，但最後回到終點那種幸福、滿足、享受，比爬山攻頂還讓我興奮驕傲。
第一次完成聖誕夜跑，紀錄一下，我又進步了，真爽。
#謝天 #謝謝老婆 #我很強 #裘爺跑步日記
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁