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7-11美式、拿鐵買1送1！厚乳拿鐵33元喝到跨年夜　全家泡麵買1送1

▲7-11咖啡買1送1隱藏優惠來了，今起使用指定平台購買咖啡兌換券，包括熱厚乳拿鐵、熱芋見想泥歐蕾、精品大熱美式、精品大熱拿鐵通通買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11咖啡買1送1隱藏優惠來了，今起使用指定平台購買咖啡兌換券，包括熱厚乳拿鐵、熱芋見想泥歐蕾、精品大熱美式、精品大熱拿鐵通通買1送1。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11咖啡買1送1隱藏優惠來了，今起使用指定平台購買咖啡兌換券，包括熱厚乳拿鐵、熱芋見想泥歐蕾、精品大熱美式、精品大熱拿鐵通通買1送1，兌換券使用期限至明年1月15日，跨年夜、元旦來杯熱咖啡開啟新的一年！全家則是今起至12月29日前，APP可領取辛拉麵、十六茶零咖啡因奶茶買1送1優惠券，半價爽吃韓國泡麵。

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7-11今起至2024年1月15日前，LINE 禮物購買咖啡兌換券，即可享有指定商品買1送1優惠，可選擇「買給自己」或是「送好友」，兌換券於2024年1月15日前至門市兌換咖啡，「購買者」即可獲得同品項兌換券一張，單一帳號不限購買次數。

🟡活動時間：今起至2024年1月15日

◾[聖誕1+1]【7-ELEVEN】熱厚乳拿鐵（大），原價65元、平均33元，限量30,000份，購買連結

◾[聖誕1+1]【7-ELEVEN】熱芋見想泥歐蕾（大），原價85元、平均43元，限量20,000份，購買連結

◾[聖誕1+1]【7-ELEVEN】衣索比亞-精品大熱美式，原價100元、平均50元，限量20,000份，購買連結

◾[聖誕1+1]【7-ELEVEN】衣索比亞-精品大熱拿鐵，原價110元、平均55元，限量5,000份，購買連結

▲7-11即起LINE禮物購買咖啡券，指定品項買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
▲7-11即起LINE禮物購買咖啡券，指定品項買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
購買完成無法立刻獲得贈品券，需完成兌換第一杯後才可獲得贈品券，購買自用訂單，贈品券由購買者獲得；送給好友訂單，贈品券由送禮者獲得。

「LINE禮物」官方帳號將會傳送通知，可透過至「LINE禮物」>「我的」>「我的禮物」內查看兌換券，贈品券須於2023年1月31日內使用，逾期未使用則視同放棄，恕不補發。

全家則是即起至12月29日前，APP「優惠趣」推出限時買1送1券，有「香辣雞肉風味辛拉麵（原價59元）」、「十六茶零咖啡因豆乳奶茶（原價39元）」，領券後可在12月31日前至門市購買商品，優惠券數量有限，領完為止。

▲全家APP今起泡麵、奶茶領券買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
▲全家APP今起泡麵、奶茶領券買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）

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