7-11美式、拿鐵買1送1！厚乳拿鐵33元喝到跨年夜　全家泡麵買1送1

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購買完成無法立刻獲得贈品券，需完成兌換第一杯後才可獲得贈品券，購買自用訂單，贈品券由購買者獲得；送給好友訂單，贈品券由送禮者獲得。
「LINE禮物」官方帳號將會傳送通知，可透過至「LINE禮物」>「我的」>「我的禮物」內查看兌換券，贈品券須於2023年1月31日內使用，逾期未使用則視同放棄，恕不補發。
全家則是即起至12月29日前，APP「優惠趣」推出限時買1送1券，有「香辣雞肉風味辛拉麵（原價59元）」、「十六茶零咖啡因豆乳奶茶（原價39元）」，領券後可在12月31日前至門市購買商品，優惠券數量有限，領完為止。