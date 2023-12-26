棒球／宮崎教練曾帶過「村神」　為鄰居安危造就「廣角全壘打王」

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目前就讀別府市立北方中學二年級的廣石和真，在當地已是小有名氣的「七彩變化球」投手，直球也有超過130公里水準，光拿得出手的球路就有曲球、滑球、噴射球、變速球等，他謙虛地說：「當然還想學更多，但我目前的實力還不夠，還要再加油才行。」
廣石的偶像是即將挑戰大聯盟的前日職橫濱海灣星今永昇太，除了一樣都是左投，還很欣賞前輩果敢的態度，「他的內角直球很有威力，代表他的內心很強大，我也正在朝這個目標邁進，相信他在美國一定會很成功的。」
宮崎是從九州連盟各隊選出16位代表出征，前兩戰分別敗給韓國永登浦與桃園市新明國中，總教練吉本幸夫表示：「我們帶著前兩戰的經驗繼續學習，台灣選手體力很好、打擊很強，今天就是抱著『不要輸』的心態上場。」
日職巨砲村上宗隆近年成為紀錄殺手，包括2022年超越傳奇球星王貞治的單季56轟，吉本正是他在「熊本東Little Junior」青少棒球隊的教練。而村上著名的「廣角」攻擊能力，竟是源自一段「有趣」的故事。
「我們球場右外野牆外有位鄰居，叫做濱田先生，村上經常把球拉出牆外，打破人家的屋頂，因為實在太困擾了，我就希望他盡量往左外野打，可能就是因為這樣，他才那麼會反向攻擊吧。」吉本笑說。
今年WBC（世界棒球經典賽），村上在四強賽對墨西哥揮出石破天驚的再見安打，恩師當然也沒錯過，「非常替他開心，因為他在那之前表現並不好，打出去後大家都安心了。」
宮崎與陽明提前遭到淘汰後，兩支晉級勁旅正面交鋒，新明國中以16：0提前結束永登浦，預賽3連勝收官。永登浦是由韓國南部地區組成的聯隊，總教練尹武善表示，這批選手以國二生為主，經驗尚淺，表現有待加強，「未來他們如果打到成棒，人工草皮是一定會遇到的，希望他們好好努力。」