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不只7-11全家咖啡加烈酒！超市「威士忌拿鐵」參戰：全通路最便宜

▲除了7-11、全家在年底開賣威士忌咖啡外，社區型超市美廉社也跟上兩大超商腳步，在12月29日開賣「金色威醺 濃萃拿鐵」，宣告參戰威士忌咖啡大戰。（圖／記者黃韻文攝）
▲除了7-11、全家在年底開賣威士忌咖啡外，社區型超市美廉社也跟上兩大超商腳步，在12月29日開賣「金色威醺 濃萃拿鐵」，宣告參戰威士忌咖啡大戰。（圖／記者黃韻文攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11、全家年底開賣威士忌咖啡，其中7-11攜手Johnnie Walker推出「精品微醺威士忌拿鐵」；全家則是攜手威士忌品牌Jack Daniel's，開賣「醉醺蘋果焦糖拿鐵」，而社區型超市美廉社也跟上兩大超商腳步，在12月29日開賣「金色威醺 濃萃拿鐵」，宣告參戰威士忌咖啡大戰，雖然不像兩大超商有杯塞、捏捏杯等贈品，不過官方定價是目前有販售威士忌咖啡的三家通路中，最便宜的選擇。

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🟡美廉社

繼全家、7-11開賣威士忌咖啡後，美廉社也宣布參戰微醺咖啡商機，自12月29日起至2024年1月23日，攜手英國格蘭史卡倫威士忌推出「金色威醺 濃萃拿鐵」聯名款咖啡，將拿鐵加入整瓶40ml的英格蘭史卡倫威士忌，威士忌渾厚的蘊氣與奶香相疊，完美融合，美酒加咖啡，碰撞新風味，僅限量1萬組。

「金色威醺 濃萃拿鐵」單杯售價99元，對比全家、7-11的威士忌拿鐵售價最低，不過不像7-11有贈送杯塞、全家送造型捏捏杯等贈品。

▲美廉社攜手暢銷超過70國的英國格蘭史卡倫威士忌，推出微醺的威士忌拿鐵，參戰年底酒香咖啡商機。（圖／美廉社提供）
▲美廉社攜手暢銷超過70國的英國格蘭史卡倫威士忌，推出微醺的威士忌拿鐵，參戰年底酒香咖啡商機。（圖／美廉社提供）
🟡7-ELEVEN

7-11找來Johnnie Walker黑牌威士忌聯名，推出「精品微醺威士忌拿鐵」，使用大杯花香耶加雪菲精品拿鐵，並提供一瓶Johnnie Walker黑牌威士忌（50ml迷你酒），讓消費者自行添加，自行客製奶香與酒香的比例。

「精品微醺威士忌拿鐵」售價189元，全台限量30萬杯，購買即贈送Johnnie Walker經典杯塞，將經典的紳士邁步形象，特別以3D方式做成杯塞，有藍、黑色之外，還有隱藏版驚喜色，數量有限送完為止。

▲7-11和Johnnie Walker超狂聯名，下周三開賣「威士忌拿鐵」，免費送約翰走路經典杯塞。（圖／業者提供）
▲7-11和Johnnie Walker聯名開賣「威士忌拿鐵」，免費送約翰走路經典杯塞。（圖／業者提供）
🟡全家

全家攜手威士忌品牌「Jack Daniel's傑克丹尼」推出「醉醺蘋果焦糖拿鐵」與「醉醺蘋果仙女紅茶」，附上田納西蘋果威士忌（50ml）一罐，咖啡香氣綜合掉烈酒的刺激性，甜甜又順滑的口感相當容易入口，可依酒量自行調整加入的量。

「醉醺蘋果焦糖拿鐵」售價109元，購買兩款聯名飲品，即贈送聯名捏捏杯1個（共2款、隨機不挑款），數量有限送完為止。

▲全家攜手威士忌品牌「Jack Daniel's傑克丹尼」，12/13開賣「醉醺蘋果仙女紅茶」、「醉醺蘋果焦糖拿鐵」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家攜手威士忌品牌「Jack Daniel's傑克丹尼」，開賣「醉醺蘋果仙女紅茶」、「醉醺蘋果焦糖拿鐵」，送限量捏捏杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，針對消基會認為超商「咖啡＋酒」的促銷組合，有堂而皇之販售、並鼓勵不分年齡飲用烈酒的嫌疑，全家表示，此飲品為成年人方可購買，比照一般酒品販售流程；7-11則說明，門市販售商品均合法；美廉社也強調販售威士忌咖啡期間，嚴格遵守法規，消費者購買需出示證件，年滿18歲方可購買。

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