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清晨新竹低溫5.6度！下波變天「2地區轉濕涼」　跨年元旦天氣出爐

▲今（26）日清晨新竹最低溫5.6度！不過從白天各地開始回暖，北部舒適、南部偏熱，本週天氣屬於早晚溫差大的類型。（圖／NOWnews資料照）
▲今（26）日清晨新竹最低溫5.6度！不過從白天各地開始回暖，北部舒適、南部偏熱，本週天氣屬於早晚溫差大的類型。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

今（26）日清晨新竹最低溫5.6度！白天各地開始回暖，北部舒適、南部偏熱。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今晨新竹以南至高雄局部地區因空曠、靜風而有強「輻射冷卻」，仍出現低溫的情況，不過白天至明（27）日各地晴朗，但是早晚溫差仍大要特別注意。

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吳德榮提到，早上清晨本島縣市平地最低氣溫前3依序為新竹（峨眉鄉）5.6度，苗栗（頭屋鄉）6.0度，雲林（虎尾鎮）7.7度；各地區平地清晨最低氣溫約在8度至11度。而氣象局也在清晨6時30分針對13縣市發布低溫特報：

▲氣象署清晨針對本島多個縣市發布低溫特報，民眾清晨出門要記得保暖。（圖/中央氣象署）
▲氣象署清晨針對本島多個縣市發布低溫特報，民眾清晨出門要記得保暖。（圖/中央氣象署）
橙色燈號（非常寒冷）

新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）

新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

吳德榮說，今日白天至明日各地晴朗，氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，早晚涼冷，日夜溫差大要特別注意，最新模式模擬顯示，週四南方水氣逐漸移入，為各山區帶來局部短暫降雨的機率，部分平地亦有零星飄雨的現象；週五水氣東移、西半部好轉，北部、東半部仍有局部短暫雨；週六轉為西半部多雲時晴、東半部偶局部短暫雨的天氣，氣溫略升。

▲未來一週將2階段變天。中央氣象局指出，週二之前各地晴朗炎熱，週三起東北季風南下，北台灣天氣轉濕涼，並且一路持續到國慶日，中南部地區則維持晴朗穩定。（圖／張勵德攝）
▲本週天氣逐漸回溫，將一路好天氣到週六，不過早晚溫差大仍要特別注意。（圖／張勵德攝）
至於跨年元旦的天氣如何？吳德榮表示，下週日、一偏乾的東北季風影響，西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星降雨的機率；雖伴隨東北季風級的冷空氣，白天陽光下、北稍涼南微熱，早晚因強「輻射冷卻」作用、略偏冷，跨年戶外活動，應該多加注意。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也表示，在經歷上週寒流之後，本週的氣溫相對和善很多，一路至本週六都沒有顯著冷空氣南下，台灣附近以東北季風強弱變化為主，低溫算是慢慢回升不少。而週日跨年夜再有一波冷空氣南下，目前預報強度不排除有機會達冷氣團等級，詳細的溫度範圍民眾還是要多留意最新資訊。

▲本週氣溫回升不少，下一波冷空氣將在跨年夜南下，民眾要特別留意。（圖/天氣風險公司）
▲本週氣溫回升不少，下一波冷空氣將在跨年夜南下，民眾要特別留意。（圖/天氣風險公司）

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