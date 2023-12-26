清晨新竹低溫5.6度！下波變天「2地區轉濕涼」　跨年元旦天氣出爐

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橙色燈號（非常寒冷）
新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。
黃色燈號（寒冷）
新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
吳德榮說，今日白天至明日各地晴朗，氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，早晚涼冷，日夜溫差大要特別注意，最新模式模擬顯示，週四南方水氣逐漸移入，為各山區帶來局部短暫降雨的機率，部分平地亦有零星飄雨的現象；週五水氣東移、西半部好轉，北部、東半部仍有局部短暫雨；週六轉為西半部多雲時晴、東半部偶局部短暫雨的天氣，氣溫略升。
至於跨年元旦的天氣如何？吳德榮表示，下週日、一偏乾的東北季風影響，西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星降雨的機率；雖伴隨東北季風級的冷空氣，白天陽光下、北稍涼南微熱，早晚因強「輻射冷卻」作用、略偏冷，跨年戶外活動，應該多加注意。
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也表示，在經歷上週寒流之後，本週的氣溫相對和善很多，一路至本週六都沒有顯著冷空氣南下，台灣附近以東北季風強弱變化為主，低溫算是慢慢回升不少。而週日跨年夜再有一波冷空氣南下，目前預報強度不排除有機會達冷氣團等級，詳細的溫度範圍民眾還是要多留意最新資訊。