7-11元旦優惠出手了！特大美式27元、拿鐵買2送1　聖誕咖啡買2送2

2023兔年準備要掰了！「12生肖青龍年」運勢出爐　冠軍爽過強命年

▲2023倒數最後5天就結束啦！今年黑兔年你過的還好嗎？明年迎來2024青龍年，12生肖運勢也搶先出爐。（示意圖／取自photo AC）
▲2023倒數最後5天就結束啦！今年黑兔年你過的還好嗎？明年迎來2024青龍年，12生肖運勢也搶先出爐。（示意圖／取自photo AC）

記者張嘉哲/綜合報導

2023倒數最後5天就結束啦！今年黑兔年你過的還好嗎？明年迎來2024青龍年，命理專欄《搜狐網》也搶先曝光12生肖明年的運勢，其中像是屬豬、屬羊的朋友，明年都屬於強命年，財富、貴人不間斷，可以說是好運的一年；而雖然屬狗的2024年是沖太歲，但如果願意在工作上付出，仍然可以讓收入有不錯的進帳！快來看看自己所屬生肖龍年運勢吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
第12名：龍

屬龍人在2024龍年是本命年犯太歲，太歲當頭坐、無災也有過，因此整體的運勢並不理想，運勢起伏較大，關鍵是要調理化解到位。另外，屬龍也容易受到口舌糾紛和他人的暗算，所以務必切忌在與他人相處時，更要掌握好尺度、做好打小人招貴人的準備。

第11名：雞

屬雞人雖然在2024擺脫了沖太歲，但依舊會犯小人，導致運勢起伏不定。2024一整年的運勢會面臨一些壓力，容易被工作上的瑣事纏住，注意會容易在決策和執行時犯錯。

第10名：鼠

屬鼠人雖然在2024年已把刑太歲接力棒交過屬牛，但是屬鼠卻害太歲，因此需要調理化解，否則較容易陷入各種危機之中。

▲沒有過不去的坎，活著才有希望，珍愛生命。（圖／Pexels）
▲2024「12生肖運勢」一次看！運勢最差的是屬龍的，因為本命年犯太歲，太歲當頭坐、無災也有過，運勢整體不佳。（圖／Pexels）
第9名：牛

屬牛的機會雖然很多，也適合開拓全新局面；但因屬牛刑太歲，因此容易遭遇小人搗蛋，嚴重的話恐怕會打官司。

第8名：生肖兔

對屬兔人來說，可能剛結束本命年的危機，又處於破太歲的境地，因此運勢的提升幅度還不夠明顯。提醒屬兔人要理性投資理財、顧緊錢包、謹慎與親朋好友之間的錢財來往。

第7名：虎

屬虎人在2024年依舊是強命年，加上運勢上半年比較起伏，處於喜憂參半的狀態；不過下半年，工作方面會迎來良好的局面，獲得較好的回報。

第6名：蛇

對屬蛇人來說，2024年還是強命年，而且整體發展情況是不錯的，基本上屬於可圈可點的境地。但也較容易遭遇一些人眼紅，如果沒有防小人，也會導致錯失良機，讓良好的機會就這麼溜走。

第5名：生肖猴

屬猴人在2024年各方面的運勢都表現不錯。他們不僅能做到穩定向前，工作上會有不錯的機會。提醒工作方面要謹慎跳槽，謹慎投資、謹慎合夥。

▲4星座年底吉星降臨，在2022年尾聲運勢逆轉勝，事業、愛情兩豐收。（示意圖／取自photo AC）
▲屬馬的人在2024年擺脫了破太歲、害太歲，可以說是輕裝上，不過要注意工作有壓力較大的問題。（示意圖／取自photo AC）
第4名：馬

屬馬在2024年擺脫了破太歲、害太歲，可以說是輕裝上陣，不過在工作上要注意面臨較大的壓力。屬馬人較容易在情緣婚姻上走彎路，嚴重的還會破財破色。

第3名：狗

屬狗人在2024年是沖太歲，如果將精力放在工作上，收入就有機會翻倍，而且也較容易得到貴人的提攜，讓事業更上一層樓。

第2名：豬

屬豬在2024年是強命年，更意味著將迎來非常好的一年，不僅能得到長輩或上司的幫助，在各方面也能取得更好的發展。

第1名：羊

屬羊人在2024年的財運和貴人運都不錯，不論做什麼事情都能得到他人幫助，甚至能夠結識到許多志同道合的朋友。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

冬至「12星座運勢」曝光！天秤座事業、偏財運豐收　這位爽迎桃花

2023倒數11天再見！「明年運勢黑榜」曝　5星座破財、3生肖犯太歲

冬至運勢一次看！「4星座」迎財運能量爆棚　另有4種人遇健康劫數

平安夜、聖誕運勢／獅子、巨蟹出現追求者　雙魚、摩羯工作運上升

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選