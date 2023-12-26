NBA／Brunson轟全場最高38分！率尼克聖誕大戰129:122斷公鹿7連勝
NBA聖誕大戰在今（26日）上演，首場由紐約尼克主場迎戰密爾瓦基公鹿，尼克此戰靠著Jalen Brunson轟下全場最高的38分，與先發陣容中有4人得分都上雙，終場就以129:122戰勝公鹿，不僅中斷公鹿近期7連勝，更終止對戰9連敗。
記者張志宇/綜合報導
此戰尼克上半場就展現火力，取得62:51領先，但公鹿下半場火力甦醒，第三節與尼克打成36:36平手，進到末節，公鹿到比賽僅剩1分31秒時，靠著Bobby Portis中距離得分一度將比分追至6分差，但公鹿火力後繼無力，終場就以122:129不敵尼克。
尼克主控Jalen Brunson火力全開，出場37分鐘，整場28投15中，拿下38分、4籃板、6助攻與0失誤的表現，其中砍進38分，更是締造隊史耶誕大戰第三高得分紀錄，僅次於1984年Bernard King 60 分、1961年格林Richie Guerin 40 分。
本場尼克先發陣容共有4人得分上雙，Julius Randle貢獻24分、9籃板，RJ Barrett回穩拿下21分、6籃板，本場勝利也是尼克隊史在聖誕大戰取得第24勝。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁