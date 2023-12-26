烏克蘭飛行員英國完訓　移訓丹麥操作F-16戰機

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不過，英國沒有烏克蘭偏好的F-16戰機；後來是荷蘭、丹麥、挪威等已著手過渡至更先進的F-35第5代戰機的國家決定將本國退役F-16戰機移交烏克蘭。
荷蘭總理呂特（Mark Rutte）22日宣布，已告知烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），荷蘭近日將初步移交烏克蘭18架F-16戰機。
荷蘭此前曾表示願供應烏克蘭空軍42架F-16。丹麥則願提供19架，國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）今年10月曾提到預計明年4月前移轉首批F-16。挪威防長葛拉姆（Bjørn Arild Gram）本月在訪問倫敦期間重申將援贈烏克蘭F-16，確切數量待定。
不過，願協助烏克蘭取得F-16的國家，包括持有裝備出口許可的美國，都強調供應戰機的前提包括烏克蘭飛行員及維修保養人員需具備必要的專業知識技能，且應建立相關基礎設施。
英國國防部指出，英國空軍今年8月開始提供烏克蘭空軍飛行和英語能力訓練。第一批已結業並移訓丹麥的烏克蘭飛行員有6位，他們都是具實戰經驗的飛行員；另有10位烏克蘭準飛行員仍在英國受訓，學習基本飛行實務與航空醫學，並接受人體離心機耐力訓練。
此外，在英國受訓的還有數十位烏克蘭航空工程技師。
英國國防部表示，根據課程規劃，烏克蘭飛行員在英國接受的訓練主要為他們前往其他夥伴國家接受實機進階培訓建立基礎。在英國的課程使用輕型初級教練機Grob G115，由經驗豐富的教官指導，在丹麥等地的進階課程則可使用F-16。
俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭。英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）說，戰爭爆發後的前幾個月，面對來自俄羅斯的軍機、無人機及飛彈攻勢，烏克蘭十分脆弱，但在英國及其盟友的支持下，烏克蘭武裝部隊如今已能攔截並摧毀俄軍大部分攻擊。
夏普斯指出，英國及盟友正採取行動，以第4代戰機F-16為發展基礎，確保烏克蘭未來擁有現代空軍能力。這對烏克蘭擺脫在蘇聯歷史脈絡下建構的空軍能力而言，是重大一步。
自2014年俄羅斯兼併烏克蘭克里米亞（Crimea）以來，英國已協助訓練超過5萬3000名烏克蘭軍事人員。夏普斯今年11月宣布，英國擬在明年上半年再訓練約1萬名烏克蘭武裝部隊成員。
目前跨國F-16戰機援烏聯盟由荷蘭、丹麥及美國主導。F-16為美製戰機，生產商為洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。
今年11月，在獲洛克希德馬丁同意並提供培訓、維修保養等支援的前提下，目前主要用於訓練烏克蘭和羅馬尼亞飛行員的歐洲國際F-16訓練中心在羅馬尼亞成立，由荷蘭等國提供的F-16訓練用機陸續進駐。
英國國防參謀長（相當於參謀總長）、上將拉達金（Tony Radakin）本月中旬在智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）發表年度演說時提到，北約31個成員國的整體國內生產毛額（GDP）是俄羅斯的20倍，此外還有可觀的外交、工業和科技實力。
他強調，只要北約能堅定團結一致，俄羅斯就會在戰爭吞敗。拉達金指出，「土地」不是衡量戰爭「進度」的唯一指標，而俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）絕對稱不上是「戰略大師」。（編輯：馮昭）1121226
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