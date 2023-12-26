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NBA／湖人115:126不敵塞爾提克！詹皇只有16分　AD轟40分獨木難支

▲洛杉磯湖人在聖誕大戰以115:126不敵塞爾提克，最近6場比賽1勝5敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人在聖誕大戰以115:126不敵塞爾提克，最近6場比賽1勝5敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人今（26）日在主場進行聖誕大戰與波士頓塞爾提克交手，球隊當家球星「詹皇」LeBron James熄火，只拿到16分，儘管Anthony Davis轟下全場最高的40分，仍難多點開花的塞爾提克抗衡，球隊終場以115:126落敗，最近6場比賽1勝5敗。

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這一場比賽Anthony Davis在場上和綠衫軍大前鋒Kristaps Porzingis對飆，全場26投15中，攻下40分，還抓下13籃板；後者則是19投11中，攻下了28分。

不過此役湖人整體先發表現還是低於塞爾提克，客隊有5人得分上雙，Jayson Tatum命中率稍差，但仍拿到了25分；Jaylen Brown得到19分；Derrick White和Jrue Holiday兩名後衛都得到18分。

LeBron James今晚15投5中，只有16分進帳，雖然他還貢獻了9籃板和8助攻，但整體來說發揮並不理想。湖人在上半場僅落後1分的情況下，第三節被塞爾提克單節砍下41分，末節最多落後到15分，無力回天。

在近期連敗時，湖人決定變陣，讓Jarred Vanderbilt上先發、主打3側翼的陣容，來加強防守。不過今天面對塞爾提克，還是暴露出缺點，在和對方比拚1大4小陣容時，火力明顯居於劣勢。而末節決勝時期擺上八村壘和Austin Reaves，又壓不住對方得分，最終吞敗。

本場比賽第2節，James和Brown曾意外相撞，兩人皆痛苦倒地，之後下場休息，所幸皆無大礙。



▲LeBron James今晚15投5中，只有16分進帳，雖然他還貢獻了9籃板和8助攻，但整體來說發揮並不理想。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James今晚15投5中，只有16分進帳，雖然他還貢獻了9籃板和8助攻，但整體來說發揮並不理想。（圖／美聯社／達志影像）


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