NBA／湖人115:126不敵塞爾提克！詹皇只有16分　AD轟40分獨木難支

我是廣告 請繼續往下閱讀
這一場比賽Anthony Davis在場上和綠衫軍大前鋒Kristaps Porzingis對飆，全場26投15中，攻下40分，還抓下13籃板；後者則是19投11中，攻下了28分。
不過此役湖人整體先發表現還是低於塞爾提克，客隊有5人得分上雙，Jayson Tatum命中率稍差，但仍拿到了25分；Jaylen Brown得到19分；Derrick White和Jrue Holiday兩名後衛都得到18分。
LeBron James今晚15投5中，只有16分進帳，雖然他還貢獻了9籃板和8助攻，但整體來說發揮並不理想。湖人在上半場僅落後1分的情況下，第三節被塞爾提克單節砍下41分，末節最多落後到15分，無力回天。
在近期連敗時，湖人決定變陣，讓Jarred Vanderbilt上先發、主打3側翼的陣容，來加強防守。不過今天面對塞爾提克，還是暴露出缺點，在和對方比拚1大4小陣容時，火力明顯居於劣勢。而末節決勝時期擺上八村壘和Austin Reaves，又壓不住對方得分，最終吞敗。
本場比賽第2節，James和Brown曾意外相撞，兩人皆痛苦倒地，之後下場休息，所幸皆無大礙。