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NBA／湖人新援Gabe Vincent左膝確定動刀　至少缺席6到8週

▲記者Dave McMenamin表示，「Gabe Vincent在思考過後，確定接受左膝關節鏡手術，最快將在27日動刀，將至少缺席6到8週。（圖／美聯社／達志影像）
▲記者Dave McMenamin表示，「Gabe Vincent在思考過後，確定接受左膝關節鏡手術，最快將在27日動刀，將至少缺席6到8週。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

日前《The Athletic》記者Shams Charania指出，洛杉磯湖人後衛Gabe Vincent正考慮接受左膝手術，在今（26日）根據《ESPN》記者Dave McMenamin透露，Gabe Vincent確定接受左膝關節鏡手術，將至少缺席6到8週。

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Vincent上季在邁阿密熱火打出成績後，本季以一份3年總價3300萬的合約加盟湖人，但只為湖人出戰5場比賽，隨後進入養傷狀態，花了2個月復健後復出，但又再次出現了膝蓋腫脹問題。記者Dave McMenamin表示，「Gabe Vincent在思考過後，確定接受左膝關節鏡手術，最快將在27日動刀，將至少缺席6到8週。」

本季轉戰湖人後，Gabe Vincent得狀態也不太理想，開季至今三分球17投2中，5場比賽場均得到5.4分1籃板3助攻，投籃命中率37.5%，三分命中率僅11.8%。

值得一提，湖人過去也曾簽下來自熱火的Kendrick Nunn，當時以2年1050萬美元加盟，結果季前熱身賽就受傷，整季沒打；隔一季後復出，表現又差強人意，場均只有6.7分，也被當成籌碼拿去交易八村壘。

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