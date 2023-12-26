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韓國也面臨大學倒閉潮！2046年恐腰斬一半以上　伴隨商圈經濟死亡

▲除了台灣，韓國也出現大學倒閉潮，地方性大學的情況尤為嚴峻。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲除了台灣，韓國也出現大學倒閉潮，地方性大學的情況尤為嚴峻。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

台灣近年因少子化等因素，陸續有大專院校被迫停招、停辦，明年傳出又將有4所大學宣布退場，預估將有近6萬名大學生被迫轉校，老師也面臨失業。同樣面臨少子化危機、處境甚至更嚴重的韓國也出現類似問題，尤其是地方性的大學，招不到學生的情況更為嚴重。

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根據韓國《東亞日報》報導，預計到2046年，韓國國內將有一半以上的大學消失，首爾大學社會發展研究所和韓國保健社會研究院2021年做的一份《人口變動和未來展望》報告書顯示，2042年至2046年，韓國國內大學估計數量為190所，僅為2021年（385所）的49.4%；特別全南、蔚山、慶南等地區，將會有相當數量的大學消失。

地方大學面臨更嚴峻生存危機，在部分地區，即使是國立大學，也有無需高分就可以進入的科系，相關人士透露，地區內的高中生們也認為，如果可以去首都圈上大學，為何要留在地方唸？這種情況下，祭出地區人才優待錄取、獎學金都沒有意義，年級越高，學科的存廢問題就越嚴重。

除了學校和師生權益，報導更直指，如果地區大學關閉，商圈經濟也會枯萎死亡、人口減少更快，當地企業將更難找到人力。以去年全南地區關閉的韓麗大學為例，附近空置房變多，多的是租不出去的房子；而不只租屋市場，咖啡廳、炸雞店等，以學生為生意對象店家，營運也都會變的更困難。

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