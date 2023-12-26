國三男彈簧刀「割喉」同學！少年法庭裁定收容 教唆女同學責付
新北市一名國三男學生，昨（25）日為了替自己的「乾妹妹」出頭，持彈簧刀割他班男同學頸部、頭部，男同學因失血過多一度失去生命跡象，送醫緊急搶救至今尚未脫離險境；警方偵辦後，將行兇男學生及涉嫌教唆的少女依殺人未遂送辦，昨天晚間10點時許移送少年法庭，少年法庭今（26）日裁定行兇的男學生收容、女學生責付。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，昨天中午少女前往別班找自己的好朋友，但是校方曾宣導不要隨意去別人班級，因此遭到男同學驅趕，嗆「這又不是妳班」，事後少女心有不甘找到乾哥抱怨，因此他前往該教室找男同學理論，雙方在走廊爆發口角，豈料男學生竟掏出彈簧刀刺向對方的頸部等要害，造成男同學命危送醫，幸運救回一命，不過仍未完全脫險。
警方偵辦後，考量男同學生命垂危，加上少女坦承教唆犯案，涉犯情節重大、有殺人犯意，請示少年法庭，將2人以傷害罪改為殺人未遂送辦，於昨日晚間10點多移送少年法庭，今天上午少年法庭裁定少年收容、少女責付監護人。
※【NOWnews 今日新聞
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