「未來少女」幻藍小熊偏鄉送暖！熱唱暖心歌曲 她自爆被惡意孤立
幻藍小熊日前擔任「要被看見」公益大使，特別前進台中的啟能訓練中心，以及位在台中偏鄉的國小，用實際陪伴及互動為關懷身心障礙人士及偏鄉學童教育發展盡一份心力。幻藍小熊還特別在啟能訓練中心表演歌曲〈V.I.P.〉，這首歌由團員BIDO寫詞，她分享在求學時曾被同學惡意排擠、孤立過，因此希望透過歌詞能給正在經歷困難或是挫折的人帶來鼓勵。
記者吳雨婕／綜合報導
首次身體力行做公益的幻藍小熊第一站來到立達啟能訓練中心就先行做行前教育，了解整個機構如何運作幫助到身心障礙人士並輔佐就業，隨後不僅跟他們一起做手工藝互動，更透過表演專輯中兩首歌〈V.I.P.〉及〈To 未來的女孩〉一起帶動唱陪他們一起過聖誕，只見過程中這群可愛的身心障礙的朋友跟著小熊們手舞足蹈，成員毓表示：「與身心障礙人士一起跳舞和做手工藝，從他們身上學到了生命的堅韌和樂觀的態度。」團員XXIN則透露在陪伴過程中不斷地被療癒，她表示：「能用自己的方式和力量幫助需要被看到的團體，看著不同的世界，試著照亮他們的同時自己也獲得了很多力量，希望大家都能持續擴散這樣的美好，讓世界每個角落的情況都能夠被看見。」
幻藍小熊的歌曲〈V.I.P.〉被選為這次「要被看見」活動的公益曲，這首歌藉由《大野狼與七隻小羊》的寓言故事為核心而延伸，以陪伴者的角度鼓勵那些身處逆境中的人們「每個人都是獨一無二且重要的存在」，期盼透過愛與陪伴的歌詞為大家帶來安慰與救贖，身為寫詞者之一的團員BIDO，透露在創作時想起自己曾在念書時被惡意孤立過，她表示：「這讓我開始學會多愛自己一點，而且爸爸媽媽還有朋友們也都會陪著我，讓我知道愛自己的人永遠都會在，不必要去迎合那些異樣的眼光。希望透過歌詞能給正在經歷困難或是挫折的人帶來鼓勵、不要放棄，因為他們都是自己和愛他們的人在這世界上最重要的VIP。」
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