NBA／勇士聖誕大戰拚6連勝、挑戰冠軍金塊　K湯：我們有能力取勝

NBA／單場18罰追平McGrady紀錄！Jokic：我只是打出侵略與對抗性

▲此戰Nikola Jokic整場收穫18罰，讓勇士主帥Steve Kerr在賽後認為本場吹判尺度十分噁心，對此Nikola Jokic則表示，「在比賽中我只是打出侵略性與對抗性。」（圖／美聯社／達志影像）
▲此戰Nikola Jokic整場收穫18罰，讓勇士主帥Steve Kerr在賽後認為本場吹判尺度十分噁心，對此Nikola Jokic則表示，「在比賽中我只是打出侵略性與對抗性。」（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

聖誕大戰早場比賽上演金州勇士在主場對決衛冕軍丹佛金塊，此戰金塊靠著Nikola Jokic與Jamal Murray聯手拿下54分，率領球隊在延長賽以120：114贏球，但此戰Nikola Jokic整場收穫18罰，讓勇士主帥Steve Kerr在賽後認為本場吹判尺度十分噁心，對此Nikola Jokic則表示，「在比賽中我只是打出侵略性與對抗性。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場Nikola Jokic轟進26分、14籃板和8助攻的優異表現，且罰球更是18罰18中，創個人生涯單場新高，Jokic也成為自2002年Tracy McGrady後，首度有人在聖誕大戰單場至少18罰以上的球員，且根據金塊隨隊記者Matt Brooks表示，Jokic是金塊隊使第三位單場18罰全中的球員。

對於本場收穫18次罰球，Nikola Jokic在賽後訪問時透露，「我不知道，我今天投不進，所以我在今天比賽中想著用其他方式得分，所以我打出侵略性，我打得更有對抗性，這就是今天發生的事。」

除了Nikola Jokic收穫18次罰球外，金塊整場共拿下32次罰球機會，這也讓勇士主帥Steve Kerr十分不滿，並在賽後直言，「我不是針對裁判，但比賽中的防守規則有很大問題，讓選手可以靠『買犯』一直站上罰球線，『若我是球迷，我不會觀看今天的下半場比賽，太噁心了』。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA／勇士聖誕輸球、Kerr砲轟吹判　Jokic單場獲18次罰球使其震怒

NBA／湖人新援Gabe Vincent左膝確定動刀　至少缺席6到8週

NBA／湖人115:126不敵塞爾提克！詹皇只有16分　AD轟40分獨木難支

NBA／Brunson轟全場最高38分！率尼克聖誕大戰129:122斷公鹿7連勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選