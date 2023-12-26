NBA／單場18罰追平McGrady紀錄！Jokic：我只是打出侵略與對抗性
聖誕大戰早場比賽上演金州勇士在主場對決衛冕軍丹佛金塊，此戰金塊靠著Nikola Jokic與Jamal Murray聯手拿下54分，率領球隊在延長賽以120：114贏球，但此戰Nikola Jokic整場收穫18罰，讓勇士主帥Steve Kerr在賽後認為本場吹判尺度十分噁心，對此Nikola Jokic則表示，「在比賽中我只是打出侵略性與對抗性。」
記者張志宇/綜合報導
本場Nikola Jokic轟進26分、14籃板和8助攻的優異表現，且罰球更是18罰18中，創個人生涯單場新高，Jokic也成為自2002年Tracy McGrady後，首度有人在聖誕大戰單場至少18罰以上的球員，且根據金塊隨隊記者Matt Brooks表示，Jokic是金塊隊使第三位單場18罰全中的球員。
對於本場收穫18次罰球，Nikola Jokic在賽後訪問時透露，「我不知道，我今天投不進，所以我在今天比賽中想著用其他方式得分，所以我打出侵略性，我打得更有對抗性，這就是今天發生的事。」
除了Nikola Jokic收穫18次罰球外，金塊整場共拿下32次罰球機會，這也讓勇士主帥Steve Kerr十分不滿，並在賽後直言，「我不是針對裁判，但比賽中的防守規則有很大問題，讓選手可以靠『買犯』一直站上罰球線，『若我是球迷，我不會觀看今天的下半場比賽，太噁心了』。」
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